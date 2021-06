El risc de rebrot s’ha disparat a Igualada, on l’última setmana s’han detectat 35 casos nous confirmats per PCR. Fa tan sols una setmana el risc era baix, tan sols de 22 punts. La segona de juny ha passat a 346 punts, dels més alts de Catalunya. Al conjunt del país és de 86. Al Berguedà la situació no ha millorat. A la comarca el risc de rebrot és de 345 (veure Regió7 de diumenge).

El brot detectat a Igualada ha fet disparar tots els indicadors. A més a més del risc de rebrot també ha pujat considerablement la velocitat de transmissió. És de 3.66, quan una setmana abans se situava en 0,44. L’última setmana s’han fet gairebé 500 proves diagnòstiques de PCR i test d’antígens a Igualada, de les quals un 6,5 % han donat positiu. La mitjana d’edat de les persones que pateixen covid és de 40 anys.

A Berga ciutat el risc de rebrot era, ahir, encara més alt. 389 punts. Puig-reig dobla aquesta xifra, i el risc és de 641 punts. Els últims 7 dies s’han detectat 32 casos de covid nous als centre d’atenció primària de Berga i al del Baix Berguedà. A Berga la setmana anterior n’havien diagnosticat 6, i aquesta última han passat a ser 22. Al del Baix Berguedà n’hi havia un la setmana anterior, i l’última han sigut 10. En canvi a l’equip de primària de l’Alt Berguedà fa setmanes que no en detecten cap.

Risc moderat a Manresa

A Manresa es manté el ric moderat: 97 punts. A finals de maig era de 276. La primera setmana de juny va passar a 107 i ara ha fet el salt a la franja de risc moderat, que és per sota de 100. Un reflex d’aquesta situació és que als quatre centres de primària de la ciutat els casos han baixat. Entre el 3 i el 9 de juny es van fer més de mil proves diagnòstiques i es van confirmar 30 casos. L’edat mitjana de persones afectades per la malaltia ha baixat als 33 anys. A Solsona el risc és de 291, a Moià de 27 i a Puigcerdà de 22.

Berguedà, al capdavant

Per comarques, el Berguedà continua encapçalant el rànquing de risc de rebrot a Catalunya, amb 345, situació que coincideix amb la celebració del Corpus fa una setmana. La velocitat de transmissió també és alt, 3,16. El recomanable és per sota d’1. Al darrera del Berguedà hi ha la Conca de Barberà. El Solsonès és la cinquena comarca de Catalunya amb l’índex més alt, amb 167 punts. Al conjunt de la comarca de l’Anoia és de 118, al Bages de 86 -risc moderat com a Manresa- i a les comarques del Moianès i de la Cerdanya la situació ha millorat ostensiblement. El risc de rebrot és de 39 i 33 respectivament, dels més baixos de Catalunya.