La Primera promoció de graduats en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació i en Nutrició i Fisioteràpia del Campus Igualada-UdL s’ha graduat aquest curs. Aquesta és una de les ofertes formatives del Campus igualadí que ha anat incorporant estudis en els darrers anys. A part d’aquest doble grau, també ofereix Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Enginyeria Química, i Infermeria

El lliurament de les orles acadèmiques als estudiants del Campus Universitari Igualada-UdL s’han fet els darrers dies en dos actes, condicionats per les restriccions per la pandèmia de covid. D’una banda, la primera promoció de Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia, va tenir el seu actes, mentre que la tercera promoció d’Infermeria van celebrar-ho el 18 de juny a la sala de les encavallades del Museu de la Pell d’Igualada. A l’acte hi van assistir la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament i exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, la degana de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Lleida (UdL), Judith Roca, el delegat del rector al Campus Universitari Igualada-UdL, Carles Capdevila, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.

El delegat del rector al Campus Igualada-UdL, Carles Capdevila, va reiterar el compromís de la UdL amb el Campus i va manifestar la seva satisfacció per la graduació de les primeres promocions de dues titulacions, que han estat l’aposta diferenciada de la UdL pel Campus Universitari d’Igualada.

Per la seva banda, la 2a i 3a promoció d’Enginyeria Química i d’Enginyeria en Organització Industrial i Logística i la 1a de Tècniques d’Interacció Digital i de Computació van celebrar la graduació el 2 de juliol a l’exterior de l’edifici del campus igualadí al Pla de la Massa. En el cas de les enginyeries.