Representants de la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI) i de l’Associació Juvenil la Coll@nada han fet públic un manifest de queixa per la gestió cultural a l’Ajuntament d’Igualada i a la Festa Major d’enguany.

Després d’un any i mig de pandèmia i de la suspensió de la Festa Major d’Igualada 2020, les dues entitats coincideixen en el fet que l’Ajuntament «va ser incapaç de proposar alternatives per poder celebrar-la». I asseguren que fa mesos que treballen per aconseguir celebrar una festa major amb totes les mesures de seguretat necessàries per responsabilitat col·lectiva i per compromís amb la ciutat, però que, malgrat els esforços, «un cop més topem amb un Ajuntament que ens gira l’esquena». També remarquen que la gestió de la situació per part del consistori és «pèssima, aboca a una festa major de caos i improvisació permanent, i que Igualada no està en condicions de ser capital cultural», compromís que haurà de ser una realitat els pròxims mesos.

La Coll@nada i FESTHI afirmen que departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada és «incapaç de trobar espais de treball i trobada de projectes» i que aquest fet provoca que part de l’activitat cultural de la ciutat quedi penjada per «la inacció política en clau interna del regidor Camps i el menfotisme de l’alcalde Castells». Aquests fets i crítiques ha portat les dues entitats a engegar la campanya #SenseNosaltres, la qual té com a objectiu protestar sobre com s’afronta, no només la gestió de la Festa Major d’Igualada, sinó la gestió cultural a la capital anoienca.

El marc legal en què operen entitats com les protagonistes de la Festa Major d’Igualada es complex i les entitats entenen que requereixen facilitats per part de les institucions. Denuncien que «només trobem entrebancs». Asseguren que també necessiten un pla de xoc per poder solucionar els problemes d’infrafinançament.