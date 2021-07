L'abrerenc Jordi Soriano, de 51 anys, ha rebut el primer trasplantament de pulmons a l'Estat espanyol a un pacient amb danys per la covid-19. Assgura que quan pugui deixar l'hospital la seva il·lusió és menjar-se "un arròs amb llamàntol".

Jordi Soriano ha sortit de l'UCI després de cinc mesos i espera rebre l'alta hospitalària en els propers dies, tot i que encara haurà de fer molt treball de rehabilitació. Recuperant-se a la planta de Vall d'Hebron, Soriano ha explicat que es trobava "més fort que un roure" abans de la covid-19 i que es va agreujar de cop.

Ha recordat que, tot i estar connectat a la màquina que li permetia respirar era conscient del que li explicaven abans del trasplantament: "Vaig dir que endavant. Tirar endavant com fos. El no ja el tenia".

Assegura trobar-se "molt bé" malgrat haver passat tant de temps "endollat a una màquina". Explica que "després d'estar 5 mesos al llit encara no puc moure gaire les articulacions", una situació que canviarà a mesura que vagi fent rehabilitació.

El pacient un cop ha sortit de l'UCI ja no necessita suport per respirar.

D'aquesta forma, l'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament de pulmons de l'estat espanyol a un pacient amb covid-19 i a qui la inflamació per coronavirus havia causat danys irreversibles en aquests òrgans.

Jordi Soriano, sense patologies prèvies, es va contagiar a finals de gener, en la tercera onada, i va estar ingressat 127 dies a l'UCI, 122 dels quals connectat a un dispositiu d'oxigenació extracorpòria (ECMO), una màquina que fa les funcions dels pulmons.

Després de quatre mesos connectat, aquests òrgans no responien i l'Hospital de Bellvitge, on estava ingressat, va demanar una valoració al Comitè de Trasplantament Pulmonar de Vall d'Hebron, centre referent.

Els representants de l'equip multidisciplinari que ha fet el primer trasplantament pulmonar per covid-19 a l'Estat van presentar divendres els detalls de l'operació, una fita "històrica" en la sanitat catalana, han destacat, que "obre una porta" per a pacients amb els pulmons abatuts pel coronavirus.

El cap de Cirurgia Torácica i Trasplantament Pulmonar, el doctor Alberto Jauregui, va assenyalar que aquest és el primer trasplantament d'aquestes característiques, però molt probablement no serà l'últim.

Des de fa un any i mig, els professionals sanitaris es troben obrint camins inexplorats en la pandèmia i el trasplantament pulmonar podria ser una opció, l'última, per a pacients que han estat a l'UCI i tenen danys irreversibles als pulmons o bé que, encara que no hagin estat a la unitat de crítics, la covid-19 els hagi deixat seqüeles en aquests òrgans.

"Sabem que obrim una porta que estava tancada, però no és una porta per a tothom. És l'últim recurs per a uns pacients molt seleccions", va destacar la doctora Judit Sacanell, del Servei de Medicina Intensiva i referent a l'UCI en trasplantament pulmonar.

El doctor Jauregui va explicar que els pacients han de reunir una sèrie de requisits. Els principals, no tenir una infecció activa per coronavirus; entendre què implica un trasplantament i acceptar-lo i que tinguin possibilitats de millora després de l'operació.

Els responsables del trasplantament van indicar que sempre és preferible donar temps als pulmons perquè recuperin les seves funcions després d'una pneumònia greu associada al coronavirus, però que en aquest cas aquesta era l'única alternativa. Els pulmons del pacient estaven "destrossats" pel coronavirus.

Cinc mesos a l'UCI i una operació de més de 9 hores

Jordi Soriano va ingressar la segona setmana de febrer a l'UCI de l'Hospital de Bellvitge amb una pneumònia bilateral i l'ajuda d'un ventilador per respirar. Però, cinc dies després, la ventilació mecànica no va ser suficient i va requerir el suport d'un dispositiu ECMO, una màquina que fa les funcions dels pulmons, extreu la sang del cos i l'oxigena abans de retornar-la.

L'ECMO no cura, però ajuda a guanyar temps perquè el pacient es recuperi. En aquest cas, els pulmons havien respost a la infecció per coronavirus amb una inflamació massiva que en dificultava la funció, la de subministrar oxigen a la sang i eliminar el diòxid de carboni. Durant la pandèmia, Vall d'Hebron ha donat suport amb ECMO a 75 pacients amb coronavirus, ha indicat el doctor Jordi Riera, director del Programa ECMO Adult. El 70% han sobreviscut.

Després de quatre mesos connectat, els pulmons no responien, les imatges diagnòstiques no donaven senyals de millora i els professionals de Bellvitge van demanar una valoració al Comitè de Trasplantament Pulmonar de Vall d'Hebron, que és el centre de referència a Catalunya, Aragó i Balears en trasplantament de pulmó.

Durant tres setmanes, el Comitè de Trasplantament Pulmonar va fer seguiment del pacient mentre estava ingressat per confirmar que era un candidat per rebre un trasplantament de pulmó.

Quan es va donar llum verda al trasplantament, un equip d'ECMO va fer el trasllat del pacient de l'Hospital de Bellvitge a Vall d'Hebron i es va activar l'alerta zero per a un trasplantament d'urgència amb prioritat estatal. Pocs dies després, van arribar els pulmons.

La supervisora d'Infermeria a Coordinació de Trasplantaments, Carme Vallès, ha destacat la generositat dels donants i les famílies. "Es pot tenir tota la tecnologia del món, però sense donant no hi ha trasplantament", ha expressat.

Un equip multidisciplinari de quinze professionals va ser l'encarregat de l'operació, que va durar més de nou hores. El formaven professionals de cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, anestesiologia, infermeria d'anestesiologia, coordinadora d’infermeria de trasplantament, infermeria perfusionista, infermeria quirúrgica, auxiliars zeladors. El trasplantament va acabar cap a les 07.00 hores del matí. Durant i després de la intervenció, el pacient va seguir connectat a una màquina ECMO.

El doctor Jauregui, que es dedica al trasplantament pulmonar des de fa més de 15 anys, assenyalava que els pulmons estaven totalment deteriorats, com mai havia vist. "Eren uns pulmons molt més inflamats en relació amb els que trobem en altres cirurgies i recordaven una barreja de diferents patologies, des d'uns pulmons que pateixen fibrosi a altres que arriben a quiròfan després d’infeccions de repetició i amb la pleura engrossida", descriu la doctora Leire Sánchez, del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar, encarregada de la cirurgia.