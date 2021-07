Des de principi d’any fins al 10 de juliol a les comarques de l’àmbit de Regió7 s’havien produït un total de 261 incendis de vegetació, ja fos agrícola, forestal o en zona urbana, segons dades dels Bombers de la Generalitat. Són 152 focs més que els registrats durant el mateix període de l’any passat i una xifra que posa de manifest la gravetat de la situació que es viu enguany.

I justament la comarca de l’Anoia, ara afectada de ple per l’incendi que es va originar dissabte a la veïna Conca de Barberà, és també la comarca de la Catalunya Central que acumula més focs, amb un total de 86. La majoria, 38, han estat en vegetació forestal i n’hi ha hagut 24 de vegetació agrícola, justament els mateixos que han afectat vegetació urbana. La xifra global dels 86 incendis suposa 40 més que el mateix període de l’any passat quan n’hi van haver un total de 46.

L’altra comarca més afectada fins ara per focs ha estat el Bages, on enguany n’hi ha hagut 62 enfront dels 35 que hi havia hagut entre l’1 de gener i el 10 de juliol del 2020. En aquest cas, però, la majoria han afectat vegetació agrícola, amb un total de 25 mentre que 21 han estat en terrenys urbans amb vegetació i la resta, 16, en entorns forestals. De fet, el sotsinspector del GRAF dels Bombers de la Generalita, Asier Larrañaga destacava en declaracions a Regió7 que aquestes són les dues comarques centrals on també hi ha més risc d’incendi, mentre que a les altres, més al nord, on ha plogut una mica més, i hi ha més humitat el risc és menor. Tot i això, recordava que les tempestes elèctriques de principi d’aquest mes de juliol també van provocar alguns incendis al Solsonès i al Bages. De fet, un dels incendis del Solsonès va afectar una zona que ja havien estat cremades en els incendis del 1998. Tot i això, Larrañaga explicava que els boscos cremats no són prou madurs per un gran incendi.

De fet, al Solsonès, durant el mateix període els incendis s’han més que duplicat respecte l’any passat, encara que la xifra és molt més petita que al Bages i a l’Anoia. En total hi ha hagut 13 incendis enfront del 6 de fa un any. La majoria, vuit, han afectat zones forestals i quatre han estat en vegetació agrícola.

Al Berguedà, la xifra de focs també ha crescut passant de 12 a 22, amb empat a vuit incendis en vegetació agrícola i forestal. En els dos casos doblen la xifra de l’any passat quan hi van haver quatre incendis agrícoles i quatre forestals. La resta han estat en entorns amb vegetació urbana.

A la Cerdanya, la xifra global de focs es manté molt estable, passant de 34 a 36, encara que ha canviat molt la distribució. La majoria, 24, han estat de vegetació agrícola, quan l’any passat n’hi va haver 16 d’aquest tipus. En entorns forestals en canvi, hi ha hagut un descens de focs, passant de 12 a 9. També s’han reduït els urbans, passant de 6 a 3.