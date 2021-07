Els habitants del veïnat de Mas Retou, dins el terme de Santa Maria de Miralles, van passar la matinada pendents que les flames no s’apropessin a les seves cases. És una zona pròxima a l’àrea on el foc està avançant i per aquest motiu dissabte ja van ser desallotjats. Una quinzena van passar la nit a l’ajuntament, on personal de Creu Roja va condicionar una de les sales per atendre els qui s’havien de quedar a dormir i hi van portar menjar i aigua. Ahir a la tarda la regidora de Medi Ambient, Yolanda Ruiz, estava a l’entrada de l’ajuntament pendent que a la carretera d’accés a Mas Retou, visible des de l’equipament municipal, no hi entrés cap vehicle que no fos d’emergències.

Ruiz també és veïna d’aquesta zona, amb prop de 30 cases i camins sense asfaltar, de Santa Maria de Miralles i ahir explicava aquest diari que la nit de dissabte va ser molt complicada. «Cada cop la situació anava a pitjor, i a la nit era ben visible la vermellor que provocaven les flames. A més, el vent bufava cap a la nostra direcció i al matí gairebé no s’hi podia ni respirar. Durant la nit no van poder actuar els efectius aeris i s’estava cremant una zona on els camions dels Bombers no hi podien accedir», explicava.

Ahir al matí es va evacuar el bestiar de les cases de pagès cap a llocs més segurs i Ruiz procurava que altres veïns de Mas Retou, preocupats per la casa, no s’hi desplacessin i, per tant, no s’exposessin al perill.

A la tarda li arribaven notícies de més veïns desallotjat a altres municipis de l’Anoia, i és que alguns habitants d’Orpí propers a Miralles també havien rebut l’ordre de marxar. «Estem pendents d’on van les flames i esperem que tot això s’acabi aviat», deia ahir sense saber encara si podria tornar aviat a casa.