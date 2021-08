L'Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela de Reus tenia previst fer estada al campament de Can Aubareda, a Sant Martí de Tous (Anoia), fins aquest divendres. Es tracta d'un dels 279 municipis catalans més afectats per l'onada de calor. Tot i que, d'acord amb les restriccions, tenien temps fins divendres per abandonar l'acampada, han optat per escurçar-la abans d'hora i marxen aquest mateix dijous. "És una cosa que no triem nosaltres i davant de la qual no hi podem fer res", explica a l'ACN la cap de l'agrupament, Marta Velasco. Els menuts, de 7 i 8 anys, reconeixien la desil·lusió. "Me'n vaig una mica trist per marxar abans d'hora perquè les coses que havíem de fer divendres ja no les farem", diu l'Aram Puigjaner, de 8 anys.

L'Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela de Reus va arribar dimarts a Can Aubareda, a Sant Martí de Tous. La intenció era fer-hi estada fins divendres. Ja hi havien estat altres anys, però mai s'havien trobat amb una onada de calor com la d'aquest estiu. A més, amb l'afegit de les restriccions establertes pel Govern, s'han acabat decantant per escurçar l'estada. "Ho vam comunicar primer a les famílies i després als nens i nenes", explica la cap del grup, Marta Velasco, que assegura que "tot i estar entristits, ho han entès".

Així, als escoltes, de 7 i 8 anys, els ha tocat fer aquest dijous al matí la motxilla i recollir les tendes de campanya. L'Aram Puigjaner, que enguany anava per segona vegada de campaments, reconeixia que ho feia una mica "trist" tot i que s'ho havia passat "molt bé". "Hi havia activitats que havíem de fer l'últim dia que ara no podrem fer", lamentava.

A diferència de l'anada, que ho van fer en autobús, aquest dijous al migdia els pares s'han desplaçat fins a Sant Martí de Tous a buscar els seus fills.

279 municipis afectats

Sant Martí de Tous és un dels 279 municipis catalans més afectats per l'onada de calor i on, entre altres mesures, el Govern ha establert, a partir de divendres el migdia, la suspensió de les acampades i les rutes i la restricció de les activitats de les cases colònies a l'entorn immediat.