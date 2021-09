Sis dies després del greu incendi en un bloc d’habitatges d’Olesa de Montserrat en el qual va morir una persona, les primeres famílies desallotjades el passat dissabte ja han pogut tornar a casa. En paral·lel a l’atenció social de les famílies afectades en el sinistre del bloc de la casa del barri de Sant Bernat, en l’allotjament temporal i en el reallotjament, els Mossos d’Esquadra han iniciat una investigació per determinar les causes de l’incendi. El cas està obert, però l’inici de les flames podria ser un aparell elèctric no homologat endollat a la xarxa elèctrica.

En un primer moment es va indicar des de fonts municipals que es podria tractar d’un cas de pobresa energètica, hipòtesis que ara semblaria que perd pes, tot i que és cert que en aquests habitatges afectats hi viuen algunes famílies amb situacions econòmiques complicades.

Dijous, el perit de l’assegurança comunitària de l’edifici, en una reunió celebrada a l’Ajuntament d’Olesa amb els veïns de l’immoble, va exposar la possibilitat d’iniciar el reallotjament, que ahir s’estava fent. L’Ajuntament d’Olesa va organitzar aquesta reunió amb la voluntat d’oferir un espai en el qual els veïns i veïnes afectats per l’incendi poguessin parlar amb el perit de la companyia, obtenir informació de primera mà i aclarir dubtes, segons han explicat fonts municipals.

Durant la reunió, el tècnic de l’asseguradora es va comprometre a tramitar amb agilitat la inspecció dels habitatges i veure en quins es pot restablir el subministrament d’electricitat i aigua. I aquest divendres s’ha iniciat el retorn.

El regidor de Benestar Social i Seguretat Ciutadana, Jordi Martínez, ha explicat que després de la gestió de l’atenció de les persones afectades per l’incendi, «la primera inquietud de l’Ajuntament era aconseguir que l’asseguradora de l’edifici agilités els tràmits per restablir els serveis i fer les actuacions necessàries perquè els veïns i veïnes poguessin tornar a casa al més aviat possible».

L’incendi es va originar al 1r 4a, que va quedar en molt mal estat i va ser on va morir una ocupant. La resta d’habitatges no han tingut massa desperfectes més enllà dels serveis d’aigua i llum. El més malmès de l’edifici va ser l’escala. La manca de subministrament d’aigua i electricitat és el que feia impossible el retorn. Els veïns hi havien pogut anar a recollir elements personals.