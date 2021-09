El centre de dia de la residència municipal Can Comelles d‘Esparreguera ha reobert aquesta setmana després d’estar un any i mig tancat a causa de la pandèmia de la covid-19. La reobertura s’ha iniciat aquesta setmana i serà gradual. Per a poder tornar a oferir aquest servei ha estat necessari, segons han explicat fonts municipals, realitzar un pla d’adequació per a garantir que es complien totes les mesures sanitàries establertes en el pla sectorial de residències així com obtenir el vistiplau dels departaments de Salut i d’Afers Socials de la Generalitat.

El servei té capacitat per a acollir fins a un màxim de 25 persones i en el pla de reobertura s’ha previst anar ampliant gradualment el nombre d’usuaris que en puguin fer ús per a garantir en tot moment les mesures de seguretat vigents. Entre les mesures que s’han adoptat, destaca el seu canvi d’ubicació dins les instal·lacions de l’edifici nou del centre.