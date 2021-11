Margarida Casanovas Pamplona ha donat de forma gratuïta al poble de Calaf el fons documental de la família Çanou, format per quatre lligalls dels segles XVII i XVIII relatius a plets de la família. Casanovas i els representants de l’Ajuntament van signar la donació aquesta setmana passada. Per part de l’Ajuntament de Calaf va signar la donació l’alcalde Jordi Badia Perea, l’arxiver municipal, Francesc Xavier Sànchez Climent; i la secretària interventora accidental, Núria València Peñuelas, i per part de la propietat, la mateixa Margarida Casanovas. Els quatre lligalls passaran a formar part del patrimoni municipal i es custodiaran a l’Arxiu Municipal de Calaf. Ara, segons han explicat fonts municipals, es farà una tasca de restauració i neteja dels documents. Posteriorment es transcriuran per aprofundir en el seu contingut.

El fons documental està format per quatre plets privats relacionats amb la família Çanou al voltant de diversos drets i possessions a Calaf. Són plets entre branques de la mateixa família Çanou com també amb la col·legiata de Sant Jaume.

Es tracta de 55 fulls impresos repartits en quatre lligalls, un escrit en català i els altres tres en castellà. Els documents daten de finals del segle XVII, 1718 i 1719.

 Un dels documents és el «Discurs en fet per los coniuges Joseph Llobet, doctor en medecina y Emerenciana Llobet y Serra contra los coniuges Antoni Joan y Francisca Çanou y Agramunt». Un altre dels documents és el d’«Ana Çanou y Riu, viuda de Juan Çanou, ciudadano honrado de Barcelona y los tutores de los pupilos, hijos y herederos del dicho Juan Çanou...».

El tercer document és «Addicion a la respuesta a las dudas dades en la real sala del noble señor don Joseph de Alòs en el pleyto de Anna Çanou viuda de Juan Çanou o de sus herederos contra la comunidad de prior, canonigos y beneficiados de la Colegiata Iglesia de la villa de Calaf...» . I l’últim, «Addicion a la jurídica respuesta dada a las dudas propuestas en la real sala del noble señor don Joseph Alòs por Anna Çanou y Riu, viuda de Juan Çanou y Agramunt...».