Martorell posa en marxa una promoció de 130 habitatges de lloguer i de protecció oficial. Ahir al matí es va posar la primera pedra d’aquests pisos del que es coneix com a Edifici Atrium. Es construeixen al nou barri de La Sínia de Martorell. L’acte presidit per l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa i el president de la Fundació SALAS, Manel Rodríguez, ha comptat amb la presència del Secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala i el president de la Fundació Nou Lloc, Pere Esteve, entre d’altres assistents.

És un edifici promogut per la Fundació Salas amb el suport de l’Ajuntament de Martorell i del qual en gestionarà el lloguer la Fundació Nou Lloc. L’Edifici Atrium són 130 habitatges de lloguer amb protecció oficial situats a la parcel·la 6 del nou barri en desenvolupament de La Sínia a Martorell.

La parcel·la la va cedir la Fundació Salas el 15 de juny del 2021. Aquesta Fundació és l’encarregada de promoure i desenvolupar aquests habitatges, dels quals en gestionarà posteriorment el lloguer la Fundació Nou Lloc. Ambdues fundacions estan certificades com a promotores socials i són membres de la Coordinadora Catalana de Fundacions (COHABITAC), entitat amb la qual l’Ajuntament va signar un conveni per promoure fins a 250 habitatges de lloguer social assequible i dels quals l’Edifici Atrium n’és la primera promoció.

El projecte de l’Edifici Atrium són pisos d’1, 2, 3 i 4 dormitoris i tots ells comptaran amb terrassa, pati o balcó; a més d’una plaça d’aparcament i traster inclosos en el preu del lloguer. Els preus oscil·laran aproximadament entre els 500 i els 700 euros.

El president de la Fundació Salas, Manel Rodríguez, va recordar la col·laboració de l’Ajuntament de Martorell per tirar endavant aquest projecte. «És un orgull poder col·laborar des d’entitats sense ànim de lucre amb les administracions per desenvolupar aquest tipus de projectes». L’edifici Atrium és el segon projecte que la Fundació Salas engega en col·laboració amb l’Ajuntament de Martorell. Fa pocs mesos s’iniciava la construcció de l’Edifici Àgora just a la parcel·la del costat. D’aquesta promoció de 130 habitatges de compravenda, se n’ha adjudicat el 80%.