Hi ha alguns paradistes que fa dècades que venen al mercat de Calaf i que ara veuen difícil acostumar-se a la nova ubicació que els ha tocat. És el cas de Robert Jiménez, fruiter, que es mostrava molt enfadat amb aquest canvi, ja que assegurava que «no he venut ni la meitat del que acostumo a vendre. Molts dels clients que tenia no arriben fins aquí». Abans era en una punta del raval de Sant Jaume, a tocar de la plaça dels Arbres, i ara és just a l’altra punta del vial, al nou espai de mercat, vigent des d’ahir. Tanmateix, Jiménez assegura que li donarà una oportunitat i, si no, «no tindré més remei que deixar la parada».