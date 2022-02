Montse Clemente, fins ara directora de Recursos Humans dels Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI) és la nova directori tècnica del consorci en substitució de Maria Àngels Riba, que aquest dimarts s'ha jubilat. L'alcalde i regidors de l'Ajuntament conjuntament amb la direcció del CSSI han organitzat un acte de comiat a Maria Àngels Riba. L’acte s’ha dut a terme a la Sala Teresa Mimó de la Residència Pare Vilaseca i ha comptat amb la presència de Carlota Carner, tercera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps, regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Jordi Ferrer, gerent del CSSI, i múltiples companys de feina. Es jubila després de 43 anys de trajectòria professional, els darrers 21 a la Residència Pare Vilaseca i al CSSI, ens creat l’any 2005.

L’alcalde Marc Castells, a través d'un video ja que no ha pogut assistir en persona a l'acte, ha agraït a Maria Àngels Riba els seus anys de servei a la ciutat d’Igualada. El gerent del consordci, Jordi Ferrer, ha recalcat la professionalitat de Riba i ha assegurat que és "una figura clau que ha permès que el CSSI sigui avui en dia una entitat amb 7 centres que presten servei a més d’un miler de persones". Maria Àngels Riba ha agraït les mostres d’afecte i reconeixement de tots els presents. Posteriorment s’han interpretat tres cançons d’Adele i s’ha visionat un vídeo en el que els companys i ex-companys de feina han donat les gracies a la Maria Àngels Riba i li han desitjat una bona jubilació en la nova etapa que comença.

L’acte ha finalitzat amb l’entrega de regals, entre els quals un ram de flors i un arbre de la vida, com a reconeixement i agraïment per la tasca que ha realitzat al CSSI durant tots aquests anys, així com un obsequi que li han fet els companys.

La nova Directora Tècnica del CSSI és Montse Clemente, Llicenciada en Psicologia amb Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i altres Recursos Gerontològics i que assumeix el càrrec després de la seva etapa com a Directora de RRHH del CSSI i els seus 30 anys d’experiència en els camps de la consultoria, la selecció de personal, i la direcció de persones en els àmbits sanitari i educatiu. .