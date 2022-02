L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, considera el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya haurien de prendre com a model de gestió «el bon clima polític» que es respira al seu municipi i ha anunciat que té la voluntat de liderar un nou projecte en les properes municipals (2023). Si surt elegit afrontaria el seu tercer mandat. «Tant de bo fos el que hi hagués a la política catalana», ha assenyalat, després d’explicar als líders de la seva formació al Baix Llobregat com ha aconseguit implicar diferents formacions en el funcionament de la població.

Rivas ha recordat que «des del minut 0 de la conformació del govern municipal «vam allargar la mà a la resta de grups polítics per arribar a acords, ja que volíem construir una ciutat que tingués en compte les diferents sensibilitats polítiques i socials» i ha afegit que «amb els Comuns vam subscriure un acord de govern; amb Ciutadans vam signar un pacte per a les inversions amb romanents; amb la CUP vam acordar que un dels seus regidors tindria, de forma delegada, competències en matèria d’habitatge; amb ERC vam arribar a un acord, en els darrers pressupostos, per estudiar la política fiscal del nostre municipi; i amb Junts per Catalunya hem segellat darrerament un pacte de governança».

Rivas es va reunir dimecres amb el secretari de Política Municipal del PSC i viceprimer secretari del PSC del Baix Llobregat, Joaquín Fernández, i la secretària d’Organització del PSC del Baix Llobregat, Raquel García.

Eduard Rivas ha assegurat que «si alguna cosa ens caracteritza als i les socialistes d’Esparreguera és una forta vocació per acordar, pactar i negociar amb la resta de grups municipals per tal de construir una ciutat que tingui en compte la pluralitat social i política». Rivas creu que «des del 2015 hem fet una gran tasca en àmbits que fins aleshores estaven abandonats com l’urbanisme, la mobilitat o l’atenció a les persones» i ha dit que té la voluntat de presentar-se a un tercer mandat «per seguir el projecte que vam començar fa gairebé 7 anys».

Tant Fernández com García van indicar que Rivas és «una referència» del municipalisme socialista a la comarca i al conjunt de Catalunya,