El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat la modificació l’impost de les plusvàlues, la taxa de prestació de serveis d’intervenció administrativa i la taxa d’estacionament de vehicles i aparcament soterrani.

En el cas de la plusvàlua, la regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, va recordar que, arran d’una sentència del Tribunal Constitucional, s’ha fet una reforma parcial de la llei i els ajuntaments han de modificar com fan el càlcul de l’impost. Ara hi ha dues opcions per al càlcul de l’impost, uns nous càlculs que si bé perjudiquen la recaptació , segons fonts municipals, «afavoreixen el ciutadà perquè s’introdueix una regla de salvaguarda per intentar que no perjudiqui el principi de capacitat econòmica» i s’apliqui només l’increment que hagi tingut realment. Olesa manté les bonificacions A més, i com a novetat, es gravaran les plusvàlues generades en menys d’un any, és a dir, les que es produeixen quan entre la data d’adquisició i de transmissió hagi transcorregut menys d’un any «i que, per tant, poden tenir un caràcter més especulatiu».

També s’ha modificat la taxa d’estacionament de vehicles i aparcament soterrani, amb una actualització segons IPC (8,2%). La petició d’increment l’ha presentat la concessionària del pàrquing de la Plaça de Catalunya. Els preus no s’havien tocat des del 2016.

En la taxa de prestació de serveis d’intervenció administrativa només s’ha actualitzat el text de l’ordenança.

El PSC critica el pàrquing

El regidor del PSC, Carlos Fernández, ha fet saber el seu desacord amb els nous preus del pàrquing de la Plaça de Catalunya, ja que la taxa «no es pot dissociar del propi servei», i perquè considera que «el servei que ofereix no està d’acord amb el preu que paga la ciutadania».

En el darrer ple municipal de l’Ajuntament d’Olesa també es va aprovar en la sessió ordinària de febrer un reconeixement de factures de 2021 pendents de pagament per valor d’una mica més de 7.000 euros, i corresponents als departaments de Medi Ambient, Recursos Humans i Gestió de l’Espai Públic i Equipaments de la mateixa institució municipal.