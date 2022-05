Igualada ha recuperat la fira del vehicles de segona mà. Aquest proper cap de setmana, 7 i 8 de maig, se celebra l'Automercat, mostra que organitza Fira d’Igualada. En un espai de 7.000 m2 a l’aire lliure al barri de Les Comes d’Igualada, s’exposarà més de 300 vehicles seminous i d’ocasió de les principals marques del sector de l’automoció, amb una àmplia gamma de preus i models.

Es tracta d’una cita "molt esperada per als concessionaris", segons fonts de Fira d'Igualada. En les edicions precedents la xifra de visitants ha estat estimable. Enguany, entre els compradors de vehicles se sortejaran 3.000 euros en premis.

La Fira Automercat estarà instal·lada a l’Avinguda Països Catalans i a l’Avinguda Europa, entre les cruïlles amb els carrers Alemanya i Països Baixos. Els expositors confirmats a hores d'ara són Anoia Motor Fiat-Alfa-Jeep, Anoia Motor Hyundai, Anoia Motor Ocasió, Anoia Motor-Opel, Anoia Motor-Seat, Dabsa Ford/Sangyong, Maas Exclusivas Citröen/DS Automobiles, Motorcat Premium Volvo, Nissan Santi Enrique, Reem Guitart Concessionari Renault i Dacia, Rosich Motors Mitsubishi/Multimarques, Sarauto Peugeot-Honda-Kia, Servisimó Concessionari Oficial Audi-VW-VWLCV-Skoda i Toyota Igualada.

Automercat es podrà visitar dissabte de 10h a 14h i de 16h a 21h, i diumenge de 10h a 14h i de 16h a 20h. Dissabte a les 18h tindrà lloc la passejada oficial de les autoritats, encapçalada per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich. En el moment de tancar la fira, diumenge a les vuit del vespre, es farà el sorteig dels 3.000 euros entre els compradors.

Les dades econòmiques estatals mostren que el mercat d’ocasió està en creixement. El cotxe d'ocasió, l'any passat es va veure afavorit per la crisi dels xips que dificultava a les marques poder oferir estoc de vehicles nous. Molts usuaris van acudir al mercat d’ocasió, cosa que va disparar la demanda fins a recuperar el camí del creixement previ a la pandèmia. El president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, ha remarcat que “la fira arriba en el moment oportú ja que el vehicle d’ocasió viu un moment de remuntada de les vendes”. Senserrich també ha tingut un record per l’empresari Pep Cubí, membre de la Junta de Fira d’Igualada des de l’any 2001, recentment traspassat.

Per la seva part, el regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, destaca “la tasca d’entitats com Fira d’Igualada que fan molts esforços perquè l’activitat econòmica i el teixit productiu no s’aturi mai” i ha recordat que tenen tot el suport de l’Ajuntament d’Igualada. La Fira de l’automòbil d’ocasió Automercat, organitzada per Fira d’Igualada, va ser creada l’any 1997 i arriba enguany a la seva 20ena edició.

Fira d’Igualada renova la seva imatge

L’entitat Fira d’Igualada ha presentat la seva nova imatge gràfica; una evolució del logotip anterior que manté el color blau corporatiu com a identificador de la marca però amb una nova tipografia i la lletra F damunt d’un fons blau que representa moviment.

Es tracta d’una imatge que reflecteix la voluntat de la Junta Directiva de l’entitat escollida el gener de 2020 amb el president Magí Senserrich al capdavant: innovar en noves temàtiques, estudiar nous projectes i explorar noves formes de certamen adaptades a les necessitats actuals, sense perdre l’essència dels més de 70 anys d’història de l’entitat, que l’han convertit en una organització clau per a la dinamització econòmica de la ciutat i la comarca de l’Anoia.

Fira d’Igualada organitza una vintena d’esdeveniments anuals. A més de l’Automercat d’aquest proper cap de setmana, queden pendents cinc edicions del Mercat d’Antiguitats que tindran lloc els diumenges 29 de maig, 26 de juny, 25 de setembre, 30 d’octubre i 27 de novembre al Passeig Verdaguer; la Fira multisectorial FirAnoia, que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de setembre, conjuntament amb la fira Tasta’m (antiga TastAnoia); a l’octubre se celebrarà la fira sectorial Maqpaper (els dies 19 i 20); i al desembre, la tradicional Fira de Nadal al nucli antic d’Igualada en castes de fusta, concretament els dies 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 i 18. La Fira d’Artesania, que també s'organitza des de Firanoia, es farà coincidint amb algun altre esdeveniment; el 29 de maig, amb el Mercat d’Antiguitats i els dies 24 i 25 de setembre. amb FirAnoia.