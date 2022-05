L’Associació gastronòmica i cultural Vadefoodies, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i d’Igualada Capital Cultura Catalana 2022, torna, dos anys després de l’aturada, amb una nova edició del Festival Vadefoodies, que tindrà lloc a Igualada del 28 de maig al 4 de juny. El festival s’ha presentat aquest dimarts al Sindicat de Vinyaters d’Igualada i ha comptat amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Marc Castells i dels responsables de l’Associació Vadefoodies, Joan Fontanella i Jacint Llanas. Castells ha posat en valor la capacitat i l’oferta de la ciutat d’Igualada amb la gastronomia i l’etnologia i ha destacat que “tenim una gran qualitat de vida i cada vegada ve més gent de fora, perquè tenim esdeveniments de primera divisió”.

Sota el lema “De l’Arrel al Cel”, en aquesta sisena edició, l’organització ha apostat per dues tendències entorn les quals giraran totes les activitats programades: els vins de l’Anoia i la cuina responsable, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la urgència d’apostar per una cuina conscient, així com posicionar i promocionar el consum dels vins que s’elaboren a la comarca de l’Anoia. Per la seva banda, Joan Fontanella ha volgut agrair a l’Ajuntament d’Igualada per l’aposta que han fet i ha destacat que “després de dos anys, tornem amb més força que mai”. Fontanella també ha avançat que “no ens hem adaptat ni transformat, sinó que ho hem fet diferent”. L’edició d’enguany no durarà només dos dies, com la resta d’edicions, sinó que s’allarga i també inclourà diverses activitats.

L’acte central de la setmana serà el Festival de vins de l’Anoia i cuina responsable que se celebrarà el dissabte 4 de juny. Aquest any canvia d’ubicació i es concentra en un dia. A partir de les 11h del matí i fins al vespre, la Rambla de Sant Isidre (a partir d’ara, Rambla dels Vins) acollirà estands de cellers de la comarca i del celler convidat Enalire Vins. Durant tota la jornada es programaran tasts exprés dels cellers participants i també xerrades i converses marinades amb vins de l’Anoia sobre sobirania Alimentària amb Marina Monsonís i Oriol Càlichs; sobre diàlegs capitals amb el Xef David Andrés i la directora de la Revista Cuina; i sobre Vins de pagesos i pageses amb Enlaire Vins i Ruth Troyano.

Amb motiu de la Capitalitat Cultural Catalana 2022, la Setmana Gastronòmica també inclou presentacions de llibres gastronòmics. El dissabte 28 de maig l’escriptora Empar Moliner presentarà el seu nou llibre “Benvolguda”. L’acte tindrà lloc a les 7 de la tarda al Cercle Mercantil i anirà acompanyat d’un tast de vins de l’Anoia. D’altra banda, el 8 de juny la cuinera Maria Nicolau també visitarà Igualada per presentar el seu llibre “Cuina! o Barbàrie” amb la col·laboració de la Llibreria Llegim. Les dues presentacions formen part del programa Anoia, Capital de la Cultura Catalana 2022, amb el qual la comarca ostenta a la capitalitat amb activitats culturals durant tot l’any, entre les quals, les de Vadefoodies.

Però aquests no són els dos únics actes de l’edició d’enguany. La setmana gastronòmica de Vadefoodies 2022, s’allargarà del 28 de maig al 4 de juny amb diferents actes. El dilluns 23 de maig se celebrarà la Jornada Professional. Es tracta d’un dels actes previs del festival, el qual reunirà a cellers, sommeliers, proveïdors, restauradors i mitjans especialitzats. Fontallena ha explicat que l’objectiu és establir contactes i aconseguir que “els restaurants integrin a la seva carta de vins, els productes de la comarca”. De moment, Vadefoodies ja compta amb 19 cellers participants (de 24 que n’hi ha a la comarca).

Vadefoodies als restaurants

L’organització del Festival vol potenciar els restaurants d’Igualada i, per aquest motiu, una quinzena d’establiments serviran, del 28 de maig al 4 de juny, plats responsables i una selecció de vins de l’Anoia. “Volem que, un cop finalitzat Vadefoodies, els vins segueixin a les cartes i els comensals s’acostumin a demanar-los”, ha assegurat el responsable de l’Associació Vadefoodies, Joan Fontanella. De la mateixa manera, el festival pretén fomentar la cuina responsable i “si aconseguim que aquests canvis es quedin, ho haurem aconseguit”. Tots els restaurants que s’hi acullin, hauran de complir un decàl·leg per tal que, per exemple, el producte sigui ecològic, hi hagi un control sobre el consum de plàstics o no hi hagi malbaratament de menjar.