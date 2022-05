Els esforços que ha fet la ciutat per tenir unes xifres de recollida de la brossa més ajustades a les exigències de la UE –ara està molt per sota– no han permès fer passes definitives en aquest sentit. Ara pren la primera mesura que ha de suposar un salt: un porta a porta comercial. L’Ajuntament preveu que aquesta setmana l’explicarà als botiguers. Es tracta d’un porta a porta per a grans productors (supermercats, restaurants o grans comerços). L’Ajuntament preveu implantar-ho a finals del mes que ve. Aquesta setmana entra en marxa la campanya amb l’organització de sessions participatives amb comerciants i restauradors que ajudarà a redefinir el servei.

S’ampliarà l’horari de recollida a la deixalleria fixa –també obrirà diumenge al matí–, s’engega un nou servei de recollida concertada de poda amb saques, i la recollida de voluminosos s’amplia a dos dies la setmana (dilluns i dijous).