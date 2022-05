L'Ajuntament d'Igualada ja ha finalitzat les obres de construcció de la pista poliesportiva de l'Institut Badia i Margarit, que estarà oberta, també, a tota la ciutat d'Igualada. La pista que s'ha construït és de 44 x 22 metres i "dota a la ciutat d’un nou espai on practicar esport al costat de la natura", segons han explicat fonts municipals. L’espai està connectat de forma totalment accessible amb l'edifici de l'Institut Badia i Margarit amb rampes i escales.

Aquest diijous, 26 de maig, a les 17h, s’obrirà oficialment la nova pista i el tram d’Anella Verda que transcorre per la zona, que també s’ha millorat i arranjat aquests dies. L’acte d’obertura, on hi participaran alumnes dels centres als què dona servei aquesta nova pista, constarà d’un berenar animat per una performance amb alumnes i veïns que rememoraran les antigues piscines del Requesens que estaven en aquest espai.

L’any 2016 l’Ajuntament d’Igualada va cedir els terrenys a la Generalitat de Catalunya per la construcció d’un nou institut públic: el Badia i Margarit. L'Ajuntament es va comprometre a fer la pista, que ha arribar pràcticament amb dos anys de retard. La padèmia hi va teir a veure perquè les inversions previstes no es van fer quan tocava. Ara amb la construcció d’aquesta pista s’ordena la part inferior d’aquest centre on antigament hi havien les piscines del Requesens.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que la construcció d’aquesta pista és “un compromís que l’Ajuntament d’Igualada va entomar quan la Generalitat va decidir construir el nou institut Badia i Margarit”. Amb el nou espai es “dona servei al centre educatiu i alhora també a tota la ciutat ja que la pista multiesportiva estarà oberta a tota la població d’Igualada.”