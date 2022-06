Sant Martí de Tous inaugura avui el camp municipal d’esports. Una instal·lació, llargament esperada, que «permetrà donar resposta a la pràctica esportiva del poble amb uns equipaments plenament renovats amb gespa artificial i nous vestidors», segons han explicat fonts municipals.

L’Ajuntament de Tous, conjuntament amb la Unió Esportiva Tous, han programat una jornada on, al llarg del matí, s’estrenarà el terreny de joc amb partits de les categories: debutant, benjamí, aleví, infantil, cadet masculí i femení, veterans i del primer equip, amb un partit contra la Unió Esportiva Jorba. Enmig d’aquest matí de futbol es realitzarà l’acte formal d’inauguració de les instal·lacions, el qual tindrà lloc a les 12 del migdia i estarà presidit per l’alcalde de Tous, David Alquézar, que alhora és el delegat del Penedès; el regidor d’Esports, Pere Enrich, i el president de la UE Tous, Josep Vendrell. Com a final de festa hi ha prevista una arrossada popular oberta a tothom. Els tiquets s’han venut en els darrers dies.

A l’acte inaugural hi assistiran el subdelegat de la Delegació de l’Anoia de la Federació Catalana de Futbol, José Miguel Claver, i el Delegat Comarcal de l’Anoia del Comitè Tècnic d’àrbitres, Roger Sales. L’acte també comptarà amb l’assistència del directiu de la FCF i delegat al Penedès, Jaume Plaza.

L’ús de les instal·lacions serà compartit entre els centres educatius i la Unió Esportiva Tous, un club centenari (des del 1914), el qual reflecteix la llarga tradició del futbol a Tous. Durant els darrers anys, la UE Tous i la seva junta han crear equips d’esport base.