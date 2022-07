Els Ajuntaments de la Conca d’Òdena, amb el suport de la MICOD, posen a disposició de la ciutadania més d’una vintena de Punts Lila durant els mesos d’estiu – de juny a setembre. La posada en marxa d’aquests dispositius forma part de la campanya de prevenció de les violències masclistes al voltant de les zones d’oci nocturnes d’aquests mesos.

Des del mes de juny i fins ahir s’havien habilitat cinc Punts Lila a Igualada amb motiu de l’Anòlia; dos a Santa Margarida de Montbui per la Setmana Jove i la Festa Jove FM; dos més a la Pobla de Claramunt per la Setmana de la Joventut i la Festa Major; i un a Jorba, també per la Festa Major. Durant el que queda d’estiu també s’habilitaran múltiples Punts Liles durant les festes majors de municipis com Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Castellolí. Els Punts Lila estan destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes.