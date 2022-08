L’ús de la banyera pel part al Centre de naixements de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha estat escollit per 159 dones (d’un total de 325) des que l’agost del 2020 es va activar i es va oferir la possibilitat de parir a l’aigua. La mesura es va iniciar per respondre a la demanda creixent de les gestants per poder parir en aquest medi. És el primer centre públic que disposa d’aquesta opció al Baix Llobregat. Es preveu que gairebé el 80% dels parts de les futures mares del centre de naixements es decantaran per un part a l’aigua en els propers anys.

La llevadora referent, Roser Palau, explica que «després d’una revisió exhaustiva de la literatura científica i coordinació amb l’equip, el centre disposa des del mes d’agost del 2020, d’una guia d’assistència al part en l’aigua com a part de l’oferta per a l’atenció al procés de part. Es tracta d’una opció de part natural al centre de naixements». I en destaca que «els equips implicats, format per llevadores, pediatres i obstetres, han estat treballant conjuntament perquè sigui una realitat».

Palau exposa que, «fins al 2020, la mare estava a la banyera durant la dilatació però el protocol no contemplava acabar el part a l’aigua. Ara ja es pot fer i el nadó neix a l’aigua. L’experiència durant aquests 24 mesos ha estat molt positiva». I ressalta que «l’alternativa del part a l’aigua ofereix avantatges tant a la mare com al nadó. Suposa un major empoderament de la dona i menys dolor en el procés de part, a més d’una satisfacció més gran per al nucli mare-acompanyant-nadó». Com en el part natural, la gestant pot estar acompanyada per la persona que ella desitja i evita la separació del nadó de la seva mare, ja que la llevadora es fa càrrec d’ambdós durant i després del procés. A més, aquesta proximitat permet iniciar l’alletament matern i el pell a pell. Palau exposa com a avantatges del part a l’aigua que escurça el temps del part, «millora les contraccions i el dolor, hi ha més llibertat de moviment amb flotació, més sensació de seguretat i empoderament i més satisfacció materna»

A Catalunya hi ha quatre hospitals públics més on es fan parts a l’aigua: la Fundació Sanitària Mollet, l’Hospital Santa Caterina de Salt, l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i al Centre de naixements dels Germans Trias i Pujol.

El centre de Martorell és un projecte innovador en el sistema públic de Catalunya. L’objectiu és atendre totes aquelles mares «que volen viure el part sense intervencionisme, promovent el procés fisiològic i amb una atenció centrada en les necessitats de cada dona i de la seva família, però sempre amb totes les necessitats assistencials garantides».