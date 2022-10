El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha presentat avui la nova convocatòria d’ajuts per millorar l’abastament d’aigua als ajuntaments de la demarcació del Penedès. L’objectiu de la trobada, que s’ha celebrat en el marc del Consell Territorial que s’organitza mensualment amb les alcaldies penedesenques, ha estat explicar les novetats que s’han anat incorporant, arran de les necessitats recollides pel territori. Actualment, al Penedès hi ha 32 municipis de les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Baix Penedès en alerta hidrològica, sent el Garraf l’única comarca on no hi ha cap municipi en alerta.

L’ACA presenta als ajuntaments del Penedès la nova convocatòria d’ajuts per millorar l’abastament d’aigua municipal mitjançant una reunió telemàtica Samuel Reyes ha remarcat “les millores que hem introduït en les bases de les convocatòries d’ajuts per afavorir que se’n pugui beneficiar al màxim els ajuntaments i que poden arribar fins el 95% de l’import de l’actuació” i ha recordat que entre 2016 i 2022, l’ACA ha adjudicat un total de cinc línies d’ajuts amb una aportació de 80 MEUR, per a la millora dels abastaments d’aigua municipals. Per la seva banda, el delegat del Govern al Penedès, David Alquézar, ha destacat que, davant la situació en què estem actualment, “des del Govern hem d’estar al costat del món local, perquè entenem que l’abastament d’aigua és un àmbit que afecta a tot el territori i que genera preocupació entre els ajuntaments”. En aquest sentit, el delegat ha assegurat que “el Govern té la mirada cap al món local i, amb aquesta convocatòria, es facilitarà que els ajuntaments del Penedès tinguin millor abastament amb les infraestructures adequades”. La convocatòria de l’ACA es va aprovar a principis d’aquest més amb dues línies d’ajuts per a millorar l’abastament d’aigua a Catalunya. Una primera línia, consisteix a millorar la garantia en quantitat i qualitat per als municipis que tenen problemes de subministraments o que depenen de captacions vulnerables. Algunes de les actuacions que es podran acollir a aquesta línia d’ajuts consistiran a habilitar pretractaments necessaris, la millora de l’eficiència de les infraestructures d’emmagatzematge, l’adequació de basses i embassaments, l’augment del rendiment dels pous, o línies dirigides a la millora i la reposició de conduccions de fibrociment i ajuts a municipis que vulguin assumir la prestació del servei en nuclis que disposin d’una xarxa no gestionada pel mateix municipi. La segona línia se centra en les bases d’una nova convocatòria, la tercera dels darrers mesos, per al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència, amb una dotació prevista de 500.000.