La sala de la Teneria acull l'exposició sobre el mestre Joan Just i Bertran, en el seu 125è aniversari. Joan Just i Bertran, que va néixer a Sant Cugat Sesgarrigues, el 5 d'octubre del 1897 i va morir a Igualada el 25 d'abril del 1960, va ser un músic, mestre de música i compositor, molt vinculat a Igualada. L'exposició s'emmarca en l'any Just.

L'any 1931, Just es va traslladar a Igualada com a director del Conservatori de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, i hi va romandre fins a la seva mort. Va ser fundador de la Schola Cantorum, la Banda Municipal d'Igualada. dirigia l'Escolania de la Pietat, i impartia classes de música, piano i violí. Va col·laborar amb el Centre d'Estudis Comarcals i va promoure la creació de les Joventuts Musicals.

Com a pedagog va formar i ensenyar a tota una generació de professionals de la música, com ara Teresa Llacuna, Josefina Rigolfas, David Padros i Jordi Savall. Durant uns anys va aconseguir que Igualada tingués un nivell musical tant important fins al punt que molts dels seus alumnes van arribar a ser reconeguts internacionalment. Com a compositor va produir unes dues-centes d'obres: cançons, pròpies i harmonitzades per a cor i per al teatre, a més de goigs i sardanes.

A part de la seva faceta formativa, Just també va ser destaca per la defensa de la cultura, especialment la musical, a la capital de l'Anoia. En aquest sentit, destaca que en plena guerra civil fa salvar de la destrucció l'orgue de la basílica de Santa Maria, en demostrar als que el volien fer malbé, que era un instrument que servia per tocar qualsevol tipus de música, i els va tocar el tango, popular aleshores, de La Cumparsita.

L’exposició està comissionada per Daniel Mestre i Dalmau, amb textos extrets de les publicacions de Jordi Dalmau i altres autors. Dissenyada per Carles Sala i Piqué i amb el suport del Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.

Els actes s’han succeït i continuen en l’agenda cultural de la ciutat. Totes les entitats igualadines amb vinculacions musicals han col·laborat en la realització dels diferents actes commemoratius: concerts, conferències, exposicions.

L'exposició a la sala de La Teneria s'inaugura aquest divendres a les 7 de la tarda. La mostra ha estat organitzada per l'Arxiu Comarcal de l’Anoia amb el suport del Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.