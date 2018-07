La sentència del cas Pretòria estalvia la presó als homes forts de Jordi Pujol

L'Audiència Nacional ha condemnat a un any i onze mesos de presó l'exconseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya Macià Alavedra i l'exsecretari de Presidència Lluís Prenafeta, tots dos homes forts del govern català de Jordi Pujol, per delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals després de cobrar comissions il·legals a canvi d'intervenir en tres «pelotazos» urbanístics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb aquestes penes inferiors al dos anys, podran evitar la seva entrada a presó. L'empresari igualadí Josep Singla, propietari de Proinosa, també es podrà estalviar l'entrada a presó, després de rebre una condemna d'un any i 10 mesos de presó i una multa de 2,1 milions d'euros.

Els dos ex-alts càrrecs del Govnern de la Generalitat, als quals se'ls imposa una multa de 3,2 milions d'euros en el cas d'Alavedra i de 5,8 milions en el cas de Prenafeta, evitaran entrar a la presó després de l'acord de conformitat aconseguit amb la Fiscalia Anticorrupció, que els va rebaixar la seva petició de sis a dos anys de presó en reconèixer al començament de la vista oral que havien percebut comissions del quatre per cent de cada operació; uns 800.000 euros cadascun.

La Secció Segona de la Sala penal de l'Audiència Nacional condemna els onze acusats de la xarxa imposant la pena més alta (set anys i un mes de presó i 14,1 milions d'euros) al presumpte capitost i exdiputat autonòmic del PSC, Luis García, Luigi, per tràfic d'influències, blanqueig de capitals, suborn i falsedat en document oficial. La Fiscalia Anticorrupció demanava per a ell un total de 13 anys de presó i una multa de 26 milions per la seva implicació en les tres operacions de la trama Pretòria: Pallaresa, Niesma i Badalona.



Operació Pallaresa

Per a Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, el tribunal imposa una pena de 5 anys i 9 mesos i multa de 3,4 milions d'euros per l'operació Pallaresa, aprovada pel consistori l'any 2001 per a la creació d'un centre comercial, hotels i habitatges. La modificació dels contractes inicials vuit anys després ocultava una revaloració del terreny de la qual es van beneficiar les societats que van aconseguir irregularment l'adjudicació. Per la seva implicació en aquest projecte urbanístic, es condemna Manuel Dobarco, exresponsable de l'Espai Públic i Urbanístic del consistori de Santa Coloma a vuit anys i sis mesos d'inhabilitació per prevaricació i tràfic d'influències i el presumpte testaferro de Luigi, Manuel Valera, a una condemna de dos anys i tres mesos de presó i multa d'1,6 milions d'euros.

A més d'Alavedra i Prenafeta, quatre acusats més van aconseguir acord de conformitat amb la fiscal Anticorrupció del cas, Ana Conca, al començament de la vista oral.

Ells són els dos presumptes testaferros d'Alavedra, Philip MacMahan i Gloria Torres, condemnats a sis mesos de presó i multes de 2,6 milions i 315.000 euros, respectivament; el propietari de la societat Limasa, Manuel Carrillo, que va acordar sis mesos de presó substituïble per una multa de 12.480 euros després de reconèixer pagaments a l'Ajuntament de Santa Coloma a canvi d'adjudicar-se el contracte de neteja d'edificis municipals, i Maria Lluïsa Mas (dona de Lluís Prenafeta), condemnada a mig any de presó i una multa d'1,9 milions d'euros.

Els magistrats expliquen en la sentència, de 1.369 pàgines, que els onze acusats van participar entre els anys 2002 i 2009 en tres operacions urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona que, en lloc d'afavorir l'interès públic, cercaven l'obtenció d'elevats rendiments econòmics i que propiciaven importants beneficis i comissions que van sumar al seu patrimoni, bé directament o bé a través de testaferros.