Investigaran el trasplantament a Abidal tot i «la certesa» que va ser legal

L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) ha iniciat una investigació per revisar tot el procediment que es va seguir en la donació i posterior trasplantament de fetge al futbolista Eric Abidal, encara que té «la certesa» que es va realitzar conforme a la legislació i els protocols existents.

La investigació s'està desenvolupant en col·laboració amb l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i l'Hospital Clínic de Barcelona, on l'exfutbolista del FC Barcelona i actual secretari tècnic del club va ser sotmès el 10 d'abril del 2012 al trasplantament de fetge d'un donant viu, que es tractava, segons van dir ell i el club, del seu cosí. L'ONT ha obert la investigació, segons ha explicat en un comunicat, davant «la gravetat» dels fets denunciats.

Una jutge de Barcelona va obrir fa un any una investigació sobre la suposada compra il·legal d'un fetge per a trasplantar-lo a l'exdefensa francès del FC Barcelona Eric Abidal, arran de les escoltes policials a l'expresident del club Sandro Rosell, però va arxivar les diligències perquè no va trobar indicis de delicte.

El Confidencial va publicar ahir que en les escoltes policials a les quals va ser sotmès Rosell en la investigació sobre blanqueig se'l sentia parlar amb algú identificat com a «Juanjo», que comentava que li «van comprar un fetge il·legal» a Abidal, quan aquest va recaure del càncer, perquè li fos trasplantat el 2012.

Amb la investigació oberta, segons la directora de l'ONT, Beatriz Domínguez, es vol posar de manifest davant la ciutadania que l'organització es pren «seriosament aquest tipus de temes i que reacciona amb promptitud davant d'això». «Això és una mesura addicional que volem realitzar per revisar tot el procediment», va postil·lar. El Departament de Salut està recopilant tota la informació sobre el trasplantament, però també va posar èmfasi, com l'ONT, en què «es va complir amb tots els procediments i legislació vigent».

L'Hospital Clínic, on van extreure part del fetge del donant per a trasplantar-lo a Abidal, també va assegurar que sempre segueix «tots els procediments establerts per la normativa vigent en matèria de trasplantaments, tant de donant cadàver com de donant viu». El trasplantament es va fer quan es van completar tots els passos previstos en la normativa i amb les aprovacions pertinents, segons fonts de l'hospital, que van recordar que el centre «té una àmplia experiència i és líder en el trasplantament de donant viu». «Està tot súper protocol·litzat i l'hospital va complir amb tot el procediment legal», van apuntar.

El FC Barcelona va desmentir «rotundament» que s'hagi produït qualsevol «fet irregular» i va posar èmfasi en què la informació difosa ha omès un fet «transcendent», com és l'arxiu d'aquesta causa per un jutjat de Barcelona, amb data del 18 del maig passat.

Abidal, va assegurar sentir-se irritat i trist per haver-se vist involucrat en un suposat irregular trasplantament de fetge, segons una informació apareguda aquest dimecres en els mitjans, i va defensar el seu cosí Gerard, el donant, perquè «em va salvar la vida». En un comunicat al seu compte oficial en Twitter, l'exjugador blaugrana i internacional francès va assenyalar: «Em sento en l'obligació de comunicar la meva irritació i tristesa en relació amb la notícia apareguda avui [ahir per al lector] sobre un suposat trasplantament il·legal de fetge».