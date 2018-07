La fiscalia estudia demanar reobrir el cas del trasplantament d'Abidal

arxiu particular

Abidal i el seu cosí a l´hospital arxiu particular

La fiscalia de Barcelona està estudiant demanar a la jutge que reobri la investigació que va arxivar sobre el trasplantament de fetge al qual es va sotmetre el 2012 l'exfutbolista Eric Abidal i que reiteri la comissió rogatòria a França perquè s'interrogui el cosí de l'esportista que va fer de donant.

Segons va avançar la cadena Ser i van confirmar a Efe fonts de la fiscalia, el ministeri públic ara es planteja demanar a la titular del jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona que reobri el cas, que va arxivar al principi de l'any en no trobar indicis de delicte. La jutge va obrir l'any passat una investigació sobre la suposada compra il·legal d'un fetge per a trasplantar-lo a l'exdefensa francès del FC Barcelona Eric Abidal, arran de les escoltes policials a l'expresident del club Sandro Rosell, però va arxivar les diligències mesos després ja que aquestes no van permetre definir cap il·lícit penal ni el suposat autor, segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Un cop ha transcendit públicament el cas, després que El Confidencial difongués dimecres el contingut de les escoltes a Rosell, la fiscalia ara planteja demanar a la jutge que reiteri la comissió rogatòria a França per prendre declaració al cosí d'Abidal, que al seu moment va ser presentat com el seu donant.

En un comunicat, la fiscalia va remarcar ahir que el jutjat va acordar d'ofici requerir a l'Hospital Clínic una sèrie de documentació i remetre una comissió rogatòria al Tribunal de Grande Instance de Lió i que, de l'anàlisi conjunta de les dues diligències, la jutge va acordar l'arxivament provisional.

Segons la nota, el fiscal no va emetre cap informe sol·licitant l'arxivament, en contra del que va sostenir ahir el TSJC, sinó que, tenint especialment en compte els terminis màxims d'instrucció previstos a la Llei d'Enjudiciament Criminal, va donar el vistiplau a l'acte d'arxivament. Davant aquesta situació, la fiscalia ara estudia la causa i la possibilitat de sol·licitar la reobertura a la jutge d'instrucció, sense que s'hagi decidit encara res al respecte.

Les fonts consultades han detallat que la fiscalia també té dubtes sobre l'informe de l'Hospital Clínic, que va fer el trasplantament.