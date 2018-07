El TS condemna Espanya per no acollir els refugiats pactats

El Tribunal Suprem (TS) va condemnar l'Estat espanyol per incomplir els seus compromisos amb Europa de tramitar les sol·licituds d'asil de refugiats procedents de Grècia i Itàlia, ja que nomès va cursar les corresponents al 12,85% del contingent de 19.449 persones assignades per la Unió Europea després de la crisi de 2015.

Es tracta de la primera vegada que un tribunal d'un país europeu condemna un estat per no complir les decisions comunitàries, que establien mesures provisionals per acollir els sol·licitants d'asil, en considerar-les de «caràcter vinculant i obligatori».

Amb aquesta decisió, de la qual és ponent el magistrat César Tolosa, la sala contenciosa administrativa va estimar de forma parcial el recurs de la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimació, per silenci administratiu, de la sol·licitud formulada al Govern, en la qual demanaven que es declarés que Espa-nya havia incomplert les seves obligacions amb el contingent establert per la UE.

Després de la crisi de refugiats del 2015, provocada per la cruel guerra civil a Síria, el Consell Europeu va adoptar dues decisions per les quals es va assignar a Espanya un contingent de 19.449 persones durant dos anys, des del 25 de setembre del 2015 fins al 26 de setembre del 2017, de les quals va oferir només el 12,85%.