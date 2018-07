El maquinista de l'Alvia accidentat diu que «va ser un accident anunciat»

Francisco José Garzón, el maquinista del tren Alvia accidentat a Angrois el 2013 i que va deixar 80 morts, va assegurar a través d'un comunicat que es va llegir ahir a la comissió que investiga aquest sinistre al Congrés que el d'Angrois havia estat un «accident anunciat» en una línia «mancada de mesures de seguretat».

A l'inici de la sessió, Garzón, visiblement emocionat, va demanar que fos un membre de la mesa de la comissió qui llegís el comunicat. D'aquesta manera va prendre la paraula el secretari de la comissió, el diputat d'En Marea Antón Gómez-Regne, que va llegir el text, que va començar amb un record per les víctimes, a les quals va demanar perdó i va reiterar el seu agraïment pel tracte rebut.

En el text, Garzón va lamentar que la gravació de la seva crida a la central d'Atocha després del sinistre fos filtrada parcialment als mitjans. «Només la podien tenir Adif i Foment, es van destacar unes paraules meves que anava a 190 quilòmetres quan havia d'anar a 80», assenyala el comunicat, que indica que la gravació és més llarga i hi advertia de la perillositat del revolt on es va accidentar l'Alvia.

Garzón reconeix que es va despistar perquè estava parlant per telèfon corporatiu amb l'interventor del tren, tal com marca l'actuació de Renfe. «Hi estava obligat, tota crida ha de ser atesa i no se'ns ha format per atendre aquestes trucades ni hi ha una anàlisi sobre el risc», va dir el maquinista.