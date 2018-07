El Govern central manté la confiança en les euroordres i en l'espai Schengen

El Govern espanyol va deixar clar ahir que no té dubtes sobre l'eficàcia de l'euroordre com a mecanisme de cooperació jurídica i va defensar amb fermesa l'espai Schengen davant la petició que va fer dijous passat el PP que Espanya es retiri de l'espai Schengen.

La portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, es va pronunciar en aquests termes en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual va respondre diverses preguntes sobre la negativa de l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein a extradir a Espanya Carles Puigdemont per rebel·lió.

Sobre la decisió judicial, Celaá només va mostrar el «respecte més absolut» del Govern a les decisions judicials, que no van ser abordades en el Consell de Ministres.

Però també va defensar el funcionament de l'ordre europea de detenció i entrega (euroodre) davant les crítiques que s'estan produint arran de la decisió de la justícia alemanya.

I sobretot va defensar l'espai Schengen «en tots els sentits» després que el vicepresident del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, demanés la suspensió de l'acord després de la decisió d'Alemanya sobre Carles Puigdemont. La portaveu va advertir que fer aquest tipus de plantejaments és «alinear-se amb algunes posicions europees que nosaltres no compartim de cap de les maneres».

En aquest mateix sentit, el secretari d'Estat espanyol de Justícia, Manuel Dolz, va assegurar que «no és moment de prendre mesures dràstiques» sobre la supressió de l'espai Schengen després de la decisió de la justícia d'Alemanya sobre l'expresident català Carles Puigdemont.

«No és el moment de prendre mesures tan dràstiques per un suposat revés que ha pogut rebre un tribunal espanyol», va explicar Dolz en declaracions a Efe després de participar en un Consell informal de Justícia a Innsbruck (Àustria).

El secretari d'Estat de Justícia va atribuir el comentari de Casado de dijous passat, que és similar al que va fer el vicepresident del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, al fet que es tracta d'una declaració política i que com a tal «té el seu argumentari».

«L'Executiu respecta totes les opinions polítiques però no crec que sigui el moment d'adoptar aquestes mesures tan dràstiques per l'esdevenir d'aquest cas concret», va assegurar Dolz, al que va afegir que un règim de drets i llibertats «ha d'admetre tot tipus d'opinions, es comparteixin o no».

Sobre la resolució de la Justícia alemanya d'extradir l'expresident de la Generalitat de Catalunya només per malversació i no per rebel·lió, com sol·licitava l'euroordre emesa per Espanya, el secretari d'Estat també va subratllar que l'Executiu respecta «l'àmbit de la competència dels òrgans judicials, tant els de l'Estat espanyol com els dels Estats membres de la UE».

«No hem d'entrar en una especulació del que faran uns o altres en funció als criteris que s'adoptin. El sistema està rodant, fa poc temps, aquest cas és un cas molt mediàtic i hi ha divergències d'opinions judicials», va asse-nyalar el secretari d'Estat de Justícia.