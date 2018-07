El Govern contempla la restitució de Puigdemont si es confirma l'extradició per malversació

El Govern contempla la restitució de Carles Puigdemont i insistirà en investir el líder de JxCat si es confirma l'extradició per malversació. Així ho ha explicat la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts al matí. La també consellera de Presidència ha confirmat que insistir en la investidura del 130è cap del Govern és "un dels escenaris amb què es treballa" ja que Puigdemont té "tots els drets intactes" com a diputat parlamentari.

A l'espera de si el Suprem i el jutge Pablo Llarena retiren o no l'euroordre, l'equip jurídic de l'expresident treballa en el recurs contra la decisió de la justícia alemanya d'extradir-lo per malversació. Segons Artadi, la possible extradició en aquest cas no hauria de comportar presó preventiva de manera que "s'obriria la possibilitat" d'intentar restituir Puigdemont.

El portaveu de JxCat, Albert Batet, ja va afirmar ahir des d'Hamburg -on es troba l'expresident- que en el moment que Puigdemont no estigués en presó preventiva "seria possible la investidura". "La sentència del passat dijous obre un escenari possible de restitució perquè cauen totes les causes de rebel·lió, sedició i desordres públics. I posa en evidència que s'haurien de deixar en llibertat de forma immediata tots els presos polítics", va argumentar Batet, després de reunir-se amb Puigdemont; l'actual president, Quim Torra; la pròpia Artadi, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa.