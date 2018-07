Detenen 21 persones per tràfic de drogues a la Barceloneta

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest cap de setmana 21 persones per furts, robatoris i tràfic de drogues a petita escala a la zona d'oci nocturn de la Barceloneta i el Port Olímpic, molt concorreguda per turistes per la proximitat a la platja i per la concentració de discoteques. L'operatiu va començar a les 11 de la nit de divendres i es va allargar fins dissabte a les 8 del matí. Hi van participar agents de paisà, efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i dels ARRO.