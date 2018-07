La Guàrdia Urbana cita a declarar el presumpte autor de l'atac en cotxe a la Plaça Major de Vic

La Guàrdia Urbana de Vic ha citat a declarar el presumpte autor d'haver arrasat part de les 2.500 creus grogues que s'havien plantat a la Plaça Major de Vic per reivindicar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Aquest mateix diumenge, l'home va ser localitzat per la Guàrdia Urbana i se li va lliurar la citació per presentar-se a declarar.

A través de les xarxes socials, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va condemnar els fets i va agrair a la informació que van aportar alguns dels testimonis dels fets que han servit per poder localitzar el presumpte autor. Aquest dilluns es donaran més detalls dels fets.