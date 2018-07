Tsipras anuncia un gran pla contra els autors dels incendis de Grècia

El primer ministre de Grècia, Alexis Tsipras, va assumir ahir en nom del seu consell de ministres la responsabilitat pels incendis que han arrasat el seu país, al mateix temps que va cridar a la unitat dels partits polítics per configurar un pla nacional contra els responsables de provocar les flames i les deficiències infraestructurals.

«Avui he cridat el gabinet en primer lloc perquè vull assumir la responsabilitat política de la tragèdia davant del poble grec», va escriure Tsipras al seu compte de Twitter. «No eludirem l'ombra d'aquesta enorme catàstrofe econòmica, nacional i humanitària», va afegir. «Les autoritats competents han arribat a la conclusió que hi ha responsables darrere d'aquests incendis mortals. Ara hem d'organitzar, de la millor manera possible, la defensa de l'Estat i de la societat contra aquest tipus d'actes delictius», va afegir.

La xifra de morts actual, 85 persones, ja és més alta que la del 2007, quan centenars d'incendis per tota Grècia van deixar el trist balanç de 77 defuncions. Hi ha desenes de desapareguts, encara que es desconeix la xifra exacta, ja que varia constantment a mesura que avancen les hores.

Es tem, no obstant això, que la xifra de morts augmenti perquè hi ha diversos ferits que estan molt greus i perquè encara es desconeix què pot haver-hi ocult sota les cendres.

Pel que fa a l'origen dels incendis, el Govern grec va afirmar dijous passat que hi ha «serioses indicacions» que apunten que han estat provocats.

El ministre de Protecció Ciutadana, Nikos Toskas, va recalcar que les investigacions continuen en marxa, sense donar més detalls sobre les mateixes.