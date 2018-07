Ben Emmerson avisa Sánchez que si vol mantenir la integritat d'Espanya ha d'alliberar els presos i negociar

El representant legal de l'expresident Carles Puigdemont a l'ONU, Ben Emmerson, va advertir ahir el president espanyol Pedro Sánchez que si vol que hi hagi cap «possibilitat» d'una solució negociada per Catalunya la «petita finestra d'oportunitat» s'obre ara. «Si els presos continuen en presó preventiva i són jutjats a la tardor i condemnats a presó, els resultats serien imparables», va avisar, i va afegir que els efectes sobre la població catalana farien d'una solució per a Catalunya dins d'Espanya «un objectiu impossible».

«Si hi ha cap perspectiva per a Madrid per mantenir la integritat d'Espanya, si aquest és realment l'objectiu, Sánchez no té cap altra opció que actuar ara i deixar en llibertat els presos i asseure's a la taula de negociació ràpidament», va insistir. Si no, va concloure, els resultats «probablement seran catastròfics per al futur d'Espa-nya».

D'altra banda, Emmerson va anunciar ahir que ha proposat al Comitè de Drets Humans de l'organisme que ja valori el fons legal de la demanda presentada fa uns mesos amb el títol Puigdemont vs Spain, que denuncia que Espanya vulnera els drets polítics de l'expresident i no permet la defensa democràtica del dret a l'autodeterminació. En una entrevista a l'ACN, Emmerson explica que els experts de les Nacions Unides ja disposen de tota la documentació necessària, ja que ja han rebut la resposta de l'Estat al cas, i divendres a la tarda ell mateix i la resta de representants de l'expresident van presentar les seves al·legacions.

El Comitè, que encara ha de pronunciar-se sobre l'admissibilitat de la demanda, podria valorar-ne en paral·lel també el contingut. Espanya, afirma, «ha tingut la seva oportunitat» i la resposta «feia riure». Les seves explicacions en la resposta, critica, són «patètiques i no se sostenen davant d'un examen sensat d'un organisme internacional». «El Govern espanyol respon majoritàriament divagant sobre qüestions polítiques irrellevants i intentant fer objeccions enganyoses perquè la petició es declari inadmissible», assegura Emmerson.