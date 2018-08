ERC critica els CDR per manifestar-se davant la seva seu i avisa que «l'adversari és un altre»

ERC ha criticat aquest dijous que un grup de membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) hagin acudit a la seu del partit a manifestar-se: "Convé que alguns espais facin una reflexió, perquè l'adversari és un altre".



En un comunicat després de la protesta, que s'ha saldat amb diverses pintades i cartells enganxats a la porta principal de la seu dels republicans, ERC ha rebutjat els fets i ha avisat que no només no sumen a favor de la independència, "sinó que fan cada dia més petit el moviment" sobiranista.



"Respectem totes les posicions polítiques però no compartim segons quines formes de manifestar-les i menys contra treballadors", continuen els republicans, que reivindiquen que són un partit amb 87 anys d'història reclamant la independència.



El partit que lidera Oriol Junqueras assegura que fins fa ben poc lluitava sol a favor de la independència, en al·lusió al fet que no hi havia més formacions sobiranistes a la Cambra, i ha advertit que "no accepta lliçons en aquest sentit".



Al mateix comunicat, recorden que aquest dijous fa precisament nou mesos que Junqueras és a la presó i més de quatre des que la seva secretària general, Marta Rovira, se'n va anar a Suïssa: "Empresonaments i exilis per haver defensat ideals republicans", al·leguen.



ERC també replica als CDR que és un partit que "segueix sota el radar constant de la Guàrdia Civil i dels aparells repressors de l'Estat", i assegura que, malgrat això, no s'apartarà ni un mil·límetre de la lluita en defensa d'una república catalana.



"El que toca avui més que mai és l'unitat d'acció per aconseguir els objectius comuns i no els enfrontaments entre independentistes", conclouen els republicans, que a principis de maig van impulsar una resolució al Parlament juntament amb la CUP i JxCat en defensa dels CDR.





Avui, unes companyes s'han plantat davant la seu nacional d'ERC per exigir als nostres representants que compleixin el mandat de l'1 d'octubre.



Volem la implementació immediata de la #República!



No cedirem més al seu règim demofòbic! #RepúblicaODimissió#VamVotarVamGuanyar pic.twitter.com/B8boix266c — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 2 de agosto de 2018