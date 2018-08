Torra exigeix a Cunillera que prengui mesures contra els policies «que fan o justifiquen agressions a ciutadans»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat avui una carta a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, on pregunta "quines mesures disciplinàries" preveu prendre davant les "manifestacions que darrerament fan determinats membres de les forces i cossos de seguretat de l´Estat". El president denuncia que alguns membres de la Policia espanyola i la Guàrdia Civil "relativitzen i, fins i tot, ridiculitzen agressions de què són víctimes ciutadans de Catalunya". Així mateix, Torra ha instat Cunillera que expliqui les mesures que s´han pres ja respecte al agent que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs.

El president català posa com a exemple d´aquestes situacions els insults d´un policia que els diputats Jenn Díaz i Josep Maria Jové van denunciar que havien rebut, just a una escopinada al seu pas per davant la comissaria del CNP. També fa referència a la piulada a Twitter que va publicar el secretari de la Unión de Oficiales de la Guàrdia Civil, "ridiculitzant i, el que és més greu, justificant l´agressió de què va ser objecte el periodista Jordi Borràs per part d´un policia". El president insisteix a la delegada que aquests són episodis que com a responsables públics "no haurien de permetre" i es mostra segur que és un neguit que comparteixen tots dos.

Per aquest motiu, Torra demana a Cunillera que traslladi als responsables de la Policia espanyola i de la Guàrdia Civil a Catalunya la seva "preocupació davant d´aquestes expressions de membres d´aquests cossos intolerables". "Actuant com a membres d´uns cossos que tenen per legítima funció la defensa i seguretat dels ciutadans el que fan és justificar conductes contràries a la convivència ciutadana", ha conclòs a la carta.