Crema les urgències d'un hospital per queixar-se de la demora en atendre un familiar

L'incendi declarat aquesta nit a l'Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, a Tenerife, ha provocat el desallotjament del servei d'urgències del centre i la detenció d'una dona de 51 anys per la seva presumpta implicació en l'origen del foc.

Segons aquestes fonts, la dona es trobava en pediatria al costat d'uns familiars i, en no ser atesa com ella volia, va calar foc a una zona propera a una bombona d'oxigen amb un encenedor.

Els bombers han confirmat que l'explosió d'una ampolla d'oxigen situada a la zona d'urgències pediàtriques ha estat la causa de l'incendi, que va ser sufocat per efectius del Consorci de Bombers de Tenerife.

En total 43 efectius i 13 vehicles han participat en l'extinció d'aquest incendi, que va ser considerat de màxima emergència i que ha mobilitzat tots els bombers del parc de Santa Cruz de Tenerife i La Laguna.

El gerent de la Candelaria, Jesús Delgado, ha declarat que en el moment de l'incendi es trobaven al servei d'urgències 160 pacients, dels quals deu eren pediàtrics.

Tots els pacients van ser desallotjats i, segons fonts hospitalàries, alguns han estat traslladats a l'Hospital Universitari de Canàries i a centres concertats, mentre que altres han estat reubicats en altres àrees del centre sinistrat.

En el moment inicial del foc es van produir escenes de nerviosisme entre els pacients i els familiars que es trobaven al servei d'urgències, en desconèixer-se l'abast de l'incendi, que va provocar una densa fumera.

El gerent del centre ha explicat que no s'han registrat ferits pel foc i ha assenyalat que pacients que ocupaven habitacions a la torre nord de l'hospital -la que es troba damunt del servei de urgències- van ser traslladats pel fum a la torre sud, tot i que ja han tornat a les seves habitacions.

Delgado ha agraït que el personal del Servei Canari de la Salut, tant de l'Hospital Universitari de Canàries com d'Atenció Primària, s'hagi posat a disposició de l'Hospital de la Candelaria per col·laborar en l'evacuació i atenció als pacients, a més del personal del Servei d'Urgències Canari.

Per la seva banda, la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, de la qual depèn l'hospital, ha lamentat en un comunicat que ha passat i ha agraït la predisposició i col·laboració de tots els professionals que han participat en l'extinció, evacuació i posterior atenció sanitària , tant dels que estaven treballant en aquell moment com dels que han acudit de manera voluntària per atendre els pacients afectats per l'incendi.