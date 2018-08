Artadi critica que Llarena tingui «por» de la seva citació a Bèlgica tot i ser jutge

n La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va criticar ahir que el jutge instructor del procés sobiranista, Pablo Llarena, tingui «por» de la seva citació a Bèlgica el 4 de setembre arran de la demanda de l'expresident Carles Puigdemont i quatre exconsellers per presumpta falta d'imparcialitat i vulneració de la seva presumpció d'innocència.

Artadi ho va atribuir al fet que «segurament no té la consciència prou tranquil·la» per justificar les seves actuacions, i considera que per això ha demanat empara al Consell General del Poder Judicial, que l'hi ha concedit aquesta setmana. El suport del Poder Judicial suposa demanar als ministeris de Justícia i Exteriors que actuïn a través de l'Advocacia de l'Estat per assegurar la integritat i immunitat de la jurisdicció espanyola davant la demanda civil presentada contra el jutge.

La consellera de Presidència veu «contradictori que un jutge tingui por d'un sistema de justícia independent» i l'acusa de buscar excuses per eludir la justícia. «Que un jutge es negui precisament a sotmetre's a un sistema judicial és com a mínim contradictori», va assegurar Artadi, que també va considerar que Llarena no reaccionaria així si estigués segur que tot el que ha fet és immaculat.

Artadi no descarta «el rumor» que el jutge dicti una tercera euroordre després de retirar-ne dues i afirma que tant el Govern com Puigdemont i els exconsellers a l'estranger són conscients d'aquesta possibilitat. Artadi, però, assegura que això no impedirà que Puigdemont viatgi i treballi: «La segona euroordre es va produir com a resposta a un viatge del president Puigdemont. Veurem com es comporta Llarena en els propers mesos».

La consellera de Presidència i portaveu del Govern va fer aquestes declaracions perquè considera que el jutge instructor del TS «té una actitud de vegades una mica reactiva en funció de què es fa des de l'exili».