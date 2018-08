Arrimadas condemna l'agressió al càmera de Telemadrid i diu que «no hi ha justificació»

Ciutadans ha condemnat aquest dimecres l'agressió que s'ha produït a un operador de càmera de Telemadrid a la manifestació contra la violència que la formació ha impulsat al Parc de la Ciutadella a Barcelona.

En un comunicat, el partit d'Albert Rivera ha atribuït l'agressió a un "infiltrat" d'un grup radical "aliè a la formació" i que desitja que la policia l'identifiqui. Així també han lamentat les amenaces que, segons informen, han rebut per part dels "infiltrats" quan els han demanat que abandonessin la concentració.

Durant una atenció als mitjans, minuts després de l'agressió al càmera, la presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmat que totes les agressions "són condemnables" i que "no hi ha justificació". Tot i admetre que no tenia coneixement de l'incident, ha subratllat que "no es poden fer equidistàncies".