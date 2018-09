Rivera diu que Torra serà «benvingut» al Congrés si hi va per demanar «perdó»

El líder estatal de Cs, Albert Rivera, ha acceptat que el president de la Generalitat, Quim Torra, vagi al Congrés. Això sí, el cap de files del partit taronja hi ha posat condicions: "Torra serà benvingut si ve a demanar disculpes a tots els espanyols per dir-nos 'bèsties tarades', i si diu que acatarà la Constitució i l'Estatut, i demana perdó". En l'acte '¡Nunca más! Mai més!' que ha servit per commemorar -aquest dijous al vespre al Moll de Bosch i Alsina- el ple del 6 i 7 de setembre de l'any passat, també hi han participat la presidenta a Catalunya, Inés Arrimadas, i el portaveu del grup parlamentari, Carlos Carrizosa. En la seva intervenció, Arrimadas ha criticat que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hagi afirmat que el Govern és "lleial" a l'executiu espanyol, després de la reunió de la Junta de Seguretat d'aquest matí.