Estat i Generalitat acorden treballar perquè l'espai públic «sigui neutral per a tots»

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va explicar ahir que ha pactat amb la Generalitat treballar junts perquè l'espai públic a Catalunya «sigui neutral per a tots els ciutadans», en al·lusió a la polèmica pels llaços grocs.

En roda de premsa amb el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, després de la Junta de Seguretat de Catalunya, el ministre va precisar que aquesta neutralitat passa per treballar perquè l'espai públic sigui «per a la trobada i no monopolitzat per ningú», encara que no va precisar quines mesures es prendran.

El ministre i el conseller d'Interior van coincidir que la responsabilitat recaurà en els Mossos d'Esquadra –en col·laboració amb l'Estat–, i Buch va defensar que els llaços fa vuit mesos que són a l'espai públic i només han estat un problema aquest estiu quan a «algú li ha interessat que siguin un problema».

Buch va defensar que sota cap concepte considera que hi hagi un problema de convivència a Catalunya, i que la polèmica només va arribar el 15 d'agost per les crides que va fer «un partit polític determinat» i que va lamentar.

El conseller va demanar a la ciutadania que demani ajuda als Mossos d'Esquadra davant «qualsevol petit conflicte»; Buch va reclamar també no caure en provocacions i va recomanar que tot es vehiculi a través d'un debat públic amb respecte als altres.

Buch va donar suport a la presència d'aquests llaços perquè «l'única cosa que reivindiquen és la llibertat dels presos que es consideren presos polítics» i entre els quals es troben antics membres del Govern català que són companys de partit del conseller (PDeCAT).

Per la seva banda, Marlaska va acceptar que siguin els Mossos d'Esquadra els que s'encarreguin d'això, perquè assegura que aquest cos policial li mereix tota la confiança, i va prometre col·laborar si així ho sol·liciten: «Prestarem la nostra ajuda i cooperació en tot el que a ells pugui interessar».

«Els espais de convivència han de ser de convivència i de trobada, i no de desacord. Com? Els Mossos d'Esquadra tenen els paràmetres per garantir l'ordre i la seguretat pública», va resoldre.

Preguntat per si aquest pacte inclou retirar llaços grocs i pancartes d'edificis com la que hi ha a la façana de la Generalitat, Marlaska va respondre que un «bon element a valorar» és la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 5 de juliol passat.

En aquesta sentència, dictada al principi d'estiu i relativa a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el jutge considera que aquest ús de l'espai públic és «una ingerència en la neutralitat» que la Constitució exigeix.