L'onada de calor a Catalunya provoca 25 morts, la majoria menors de 65 anys

Vint-i-tres persones van morir a Catalunya com a conseqüència de l'onada de calor de la primera setmana d'agost, i 2 més van perdre la vida per les altes temperatures del juliol.

En una entrevista a l'ACN, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, destaca que els morts menors de 65 anys superen les persones grans i que, si es té en compte que algunes morts estan relacionades amb l'activitat laboral i esportiva, no descarta prendre mesures per evitar-ho. Segons Guix, les campanyes comunicatives també s'han de modificar per incidir més en el «risc real» que suposen les altes temperatures per a la salut.

Segons el darrer butlletí del POCS, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut, les altes temperatures d'aquest estiu i, sobretot, la situació de la primera setmana d'agost a Catalunya va deixar una setantena de cops de calor notificats. D'aquests, fins a 25 van ser víctimes mortals. Per tant, des del mes d'agost, en què el primer balanç provisional era de 23 defuncions, s'han sumat dues morts més víctimes de l'onada de calor.