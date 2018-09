Torra: «O resistim i avancem o ens conformem amb les injustícies, la por i la violència»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquesta nit, en el missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que "demà, com fa 300 anys, som en una cruïlla històrica per al nostre país", en la qual "ens cal decidir si davant de les injustícies, les amenaces, la por, la violència, les presons i l'exili ens conformem o resistim i avancem".

En aquest sentit, el cap del Govern ha fet una crida a "fer valdre sempre la veritat, a desemmascarar la mentida quan faci falta" i a mantenir sempre "el bon to i el somriure, malgrat els insults i les humiliacions". "Desitjo que visquem lliures, amb totes les conseqüències, i que només ens deguem a la consciència íntima de persones demòcrates i pacífiques", ha dit, i ha instat tothom a defensar "aferrissadament, apassionadament, les llibertats democràtiques".

Durant el missatge institucional, que enguany ha fet des de la sala Torres García del Palau de la Generalitat, Quim Torra ha posat en relleu que tots els catalans "hem de trobar-nos en la defensa de la democràcia i la llibertat", perquè "són l'únic terreny fèrtil sobre el qual pot créixer el benestar, la justícia, el progrés, la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats".

Quim Torra ha insistit en el compromís del Govern a fer efectiva la República. "Una República compartida que ha de ser de tots els catalans", ha assenyalat i ha assegurat que "ho farem per tots els presos polítics i exiliats i per tots aquells que són perseguits per defensar la llibertat de Catalunya i per haver donat la paraula al poble en el referèndum d'autodeterminació del primer d'octubre". "Aquest és un poble que se sent i es vol lliure, que ha decidit ser sobirà del seu destí", ha conclòs.

El president ha iniciat el seu discurs recordant la votació que es va fer el 1713 al Palau de la Generalitat, quan, "davant la gravíssima situació que vivia el Principat per la imminent arribada a Barcelona de les tropes borbòniques i el començament del setge contra la ciutat", calia "decidir entre la submissió i la resistència a Felip V" i "es va optar per resistir".

"Aquella votació de fa 300 anys va ser segurament un dels actes de sobirania plena més importants que ha fet el nostre país en l'època moderna", ha posat en relleu el cap de l'Executiu, qui també ha recordat que "els catalans de 1714 van defensar-lo fidelment fins al darrer instant del combat de l'Onze de Setembre, més d'un any després". "El seu exemple perdura en la nostra memòria, com ho fan sempre en la història dels pobles aquells que han brandat la bandera de la llibertat per damunt de l'interès particular", ha reblat.

En aquest context, el president Torra ha assenyalat que al llarg de la història "cada vegada que hem caigut, ens hem tornat a alçar i a posar en marxa" i ha afegit que "ara ho fem en un combat democràtic i pacífic pels drets civils, socials i nacionals". Per això, ha dit, "ens tornem a posar en marxa sense abandonar mai les nostres banderes del diàleg, de la pau i de la paraula". "No les abandonarem mai", ha subratllat, malgrat que "potser algú ho voldria i mira de provocar-ho". "No ho aconseguirà. La paraula i el vot són les nostres úniques eines. Són els nostres baluards", ha sentenciat.