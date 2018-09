La manifestació d'avui a la Diagonal omple tots els trams amb 460.000 inscrits

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va anunciar ahir que ja s'han omplert tots els trams de la manifestació d'aquest 11 de setembre a la Diagonal de Barcelona, amb 460.000 inscrits.



L'esdeveniment té l'objectiu, segons indiquen els organitzadors, de «reclamar el mandat de l'1 d'octubre», amb la implantació de la república catalana. A més de la xifra de participants inscrits, pel que fa al nombre d'autocars contractats arreu de Catalunya, l'ANC afirma que n'hi ha 1.500.



A banda, indica que s'han venut 275.000 samarretes commemoratives de l'efemèride d'aquesta tarda. Amb tot plegat, les xifres, subratllen els organitzadors, «permeten ser molt optimistes de cara a la mobilització» prevista per a aquesta tarda a la Diagonal de Bar celona, des de Pedralbes fins a la plaça de les Glòries. I enmig d'un gran silenci, a partir de les 17.14 hores un gran crit recorrerà l'avinguda barcelonina. L'ANC també ha obert, com ja ha fet en altres ocasions, la denominada Fila 0, per a persones que no puguin assistir a la manifestació o no hagin tingut temps d'inscriure-s'hi.



Pel que fa a l'afectació del trànsit, des d'aquesta mitjanit passada estava previst que es tallés la circulació per la Diagonal. A més, segons va informar el Servei Català de Trànsit, es tallarà la sortida 11 de la Ronda de Dalt, la B-20, d'accés a la Diagonal, en tots dos sentits; la sortida 28 de la Ronda Litoral, la B-10, cap a Gran Via-Glòries, i l'accés a la Diagonal per la B-23, amb desviaments cap a la B-20 en sentit Trinitat.