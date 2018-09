La ultradreta europea celebra els resultats a les eleccions sueques

Els principals líders de partits ultradretans europeus van celebrar ahir el resultat obtingut diumenge a les eleccions a Suècia per Demòcrates Suecs, que van aconseguir el 17,6% dels vots i a priori seran clau en la formació del futur Govern, atès que els blocs de centreesquerra i centredreta estan empatats. «La Suècia pàtria del multiculturalisme i model de l'esquerra, després d'anys d'immigració salvatge, ha decidit finalment canviar», va escriure al seu Facebook el líder de la Lliga, Matteo Salvini. «Ara també allà diuen que no a aquesta Europa de buròcrates i especuladors, no als clandestins, no a l'extremisme islàmic», va subratllar el viceprimer ministre italià. Per la seva banda, la líder d'Agrupació Nacional (l'antic Front Nacional francès), Marine Le Pen, va destacar després de conèixer-se el resultat electoral a Suècia que es tracta d'«una mala nit més per a la Unió Europea en perspectiva».

Mentrestant, el líder del PVV holandès, Geert Wilders, es va limitar a felicitar Demòcrates Suecs i el seu líder pel resultat obtingut. «Felicitats», va escriure a Twitter.