El Govern atribueix 21 retards en obres a les conseqüències del 155

21 escoles i instituts han començat el curs escolar amb obres per acabar. Són treballs que s'haurien pogut acabar, segons el Govern, si l'aplicació del 155 no hagués retardat l'autorització i la licitació de les obres fins al mes de juny. De la setmana passada, en què el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, havia xifrat en una trentena les obres que «feien patir», durant la setmana s'han pogut acabar 9 més.

Només un centre, a Badalona, ha hagut de retardar l'inici de curs, la resta d'escoles afectades, segons ha assegurat Bargalló, tenien «pla B», i en alguns casos els alumnes han estat acollits en espais que més endavant no seran utilitzats per a docència. En d'altres, i d'acord amb els ajuntaments, s'han habilitat altres espais com ara biblioteques.

Segons va detallat el conseller Bargalló, el 155 va provocar que els expedients que comportaven licitacions d'obres i contractes havien de ser signats al ministeri i no va ser així. Per tant, obres que havien de ser contractades entre els mesos de març i maig no es van poder encarregar fins al juny. En una visita a l'escola Francesc Macià de Barcelona, Bargalló va reconèixer que al moment de començar sabien que hi havia «risc» i que es va acordar amb els ajuntaments afectats i les direccions dels centres tirar endavant els treballs o no. Bargalló va destacar que, en el fons, de 400 obres programades, només s'ha començat amb incidències en 21 casos, i, per tant, ho considera un «èxit».

D'aquests 21, només en el cas de l'institut Ca l'Arnús de Badalona, l'inici de les classes s'ha vist retardat. Bargalló va detallar que majoritàriament ja hi havia un «pla B» planificat i que en una part d'aquests centres els alumnes han estat acollits en espais que no seran el seu espai docent definitiu. En altres casos, en què aquesta opció no ha estat possible, Bargalló ha explicat que els ajuntaments han buscat solucions com ara habilitar una biblioteca perquè serveixi de menjador escolar.

En com a mínim 4 centres més, segons dades d'Ensenyament, s'estan duent a terme obres de gran envergadura i, per tant, els treballs hauran de conviure amb l'activitat lectiva durant alguns mesos. A banda de les obres, que han condicionat aquest inici de curs, Bargalló ha xifrat en 5 centres més que comencen l'activitat lectiva amb retard per motius pedagògics informats prèviament al departament.

L'escola Francesc Macià, un centre d'alta complexitat de Barcelona, va rebre ahir la visita del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que es va comprometre a continuar «l'aposta» de l'any passat per mantenir i augmentar el nombre de docents, malgrat la davallada de població escolar a educació primària. Segons Aragonès, «hi ha moltes necessitats», però la línia és més mestres i professors per alumne.