L'Executiu vol tornar a impulsar la moció del diàleg

n El Govern va anunciar la seva intenció de «tornar a impulsar» una iniciativa parlamentària com la que havien arribat a pactar aquesta setmana el PDeCat i el PSOE i que apostava pel diàleg entre l'Executiu central i la Generalitat dins de l'ordenament jurídic vigent. La portaveu i ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celáa, va destacar que la moció semblava «útil» al Govern i va mostrar el seu convenciment que en algun moment l'Executiu podrà trobar-se amb les forces catalanes «al territori comú de l'autogovern».

Paral·lelament, la ministra portaveu del Govern va afirmar que les bombes que s'han venut a l'Aràbia Saudita «són làser d'alta precisió i si són d'alta precisió no s'equivocaran matant iemenites». No obstant això, Celáa també va afirmar que en el contracte de venda «no hi ha especificació, naturalment», sobre si s'utilitzaran al Iemen. «Però per les característiques dels míssils làser no sembla que vagin orientats a aquesta finalitat, això és el que considera el Govern», va tancar la ministra d'Educació per justificar que hagi autoritzat finalment la venda.