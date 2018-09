JxCat i ERC acorden que la suspensió dels diputats s'abordi en comissió i es porti al ple del Parlament

JxCat i ERC han arribat a un acord sobre com afrontar la suspensió dels diputats processats dictada pel jutge Pablo Llarena, segons han confirmat a l'ACN fonts parlamentàries. La Comissió de l'Estatut abordarà la situació i s'elevarà al ple del Parlament. El president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident, Josep Costa, compareixeran en breu davant dels mitjans de comunicació per anunciar públicament l'acord i tot apunta que no s'entrarà molt en els detalls. Les diferències entre JxCat i ERC sobre aquesta qüestió van fer que el passat juliol se suspengués un ple del Parlament i els dos grups han estat negociant durant les darreres setmanes, també amb la implicació dels diputats afectats que són a la presó o a l'estranger. El punt de desacord principal era que JxCat no acceptava la substitució temporal de Carles Puigdemont. Mentre que ERC ha defensat que s'apliqui el mateix criteri per a tots els diputats afectats.