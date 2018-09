L'1-O vist des de les càmeres dels agents de policia

Vídeos de la intervenció policial en diferents col·legis catalans durant l'1-O per part d'agents de la Policia Nacional han sortit a la llum aquest dimarts publicats per Eldiario.es. Es tracta d'un material inèdit captat des de les càmeres dels propis policies antidisturbis i que treuen a la llum els comentaris que es feien entre ells durant l'operatiu -«on són les putes urnes», exclama un amb frustració- i converses mantingudes amb manifestants: «sortireu igual amb mal o sense mal».

Entrada de la policia en un col·legi de Sabadell

L'esmentat mitjà de comunicació assegura que té a les seves mans una quarantena de vídeos. A l'escola Nostra Llar de Sabadell hi havia d'anar a votar l'aleshores presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ara en presó preventiva. Eldiario.es ha accedit a mitja hora de gravació sencera en la qual es veu com els agents desallotgen els ciutadans que bloquejaven l'accés al centre. El jutge responsable de les denúncies que es van presentar per les lesions provocades pels agents en aquesta escola les va arxivar al·legant que no podia identificar cap dels policies.

La gravació inclou deu minuts d'escorcoll dins de l'escola Nostra Llar per trobar unes urnes que no van aparèixer. També es veu la policia rebentant portes sense comprovar si estaven tancades i un cop van rebutjar les claus que els responsables els havien ofert.

Desallotjament dels manifestants al col·legi Ramon Llull de Barcelona

Al col·legi Ramon Llull de la capital catalana es van registrar imatges on es veuen els concentrats trets per la força cap a l'exterior del recinte. «Quan passi una desgràcia no diguis que ha sigut la Policia», diu un dels agents. I un altre fa un comentari respecte a La Manada: «per Sanfermines dirà que és violació». Un tercer diu als presents: «sortireu igual amb mal o sense mal».

Tensió i càrregues policials a l'escola Mediterrània

«Seguiu traient» diu un dels agents als seus companys mentre feien sortir la gent de dins l'escola Mediterrània de Barcelona. Va ser una de les primeres on la Policia Nacional va actuar. Bona part de les imputacions a policies que han tirat endavant arran de l'1-O són per actuacions en aquest centre.

PDeCAT i En Comú Podem exigeixen una investigació

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Un cop difoses les imatges, el PDeCAT i En Comú Podem han exigit al Ministeri de l'Interior que obri una investigació sobre l'actuació policial del passat 1 d'octubre, i depuri les responsabilitats polítiques que se'n puguin derivar. «És evident que algú ha de respondre per què la Policia i la Guàrdia Civil van actuar d'aquella manera», ha assegurat el portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, després de recordar que el seu grup ha registrat una proposició no de llei per reclamar que es faci aquesta investigació.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el portaveu d'En Comú, Josep Vendrell, en declaracions als passadissos del Congrés abans de la reunió de la Junta de Portaveus. «Exigim al Ministeri de l'Interior que doni explicacions», ha reclamat.